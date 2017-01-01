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    Боксер Усик станцював у США і намагався навчити місцевого оператора вимовляти «Гриби»

    • Сьогодні, 09:02
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    АР

    Український спортсмен своєрідно готується до відповідального поєдинку

    Чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO українець Олександр Усик на одному з тренувань станцював під український хіт. Відео танцювальної розминки українського спортсмена оприлюднено на YouTube-каналі Esnews.

    Ведучий зйомку поцікавився у Усика, як називається виконавець пісні «Між нами тане лід», на що спортсмен намагався навчити його вимовляти слово «Гриби».

    8 квітня Усик у США проведе захист титулу в поєдинку з американцем Майклом Хантером. Це буде друга захист чемпіонського поясу для українського спортсмена.

    Нагадаємо, у другій половині грудня минулого року український боксер успішно дебютував у США. В Інглвуді український чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO (11-0, 10 КО) здобув перемогу над південноафриканцем Табісо Мчуну (17-3, 11 КО) і успішно захистив свій пояс.

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