Боксер Усик станцював у США і намагався навчити місцевого оператора вимовляти «Гриби»

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Український спортсмен своєрідно готується до відповідального поєдинку

Чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO українець Олександр Усик на одному з тренувань станцював під український хіт. Відео танцювальної розминки українського спортсмена оприлюднено на YouTube-каналі Esnews.

Ведучий зйомку поцікавився у Усика, як називається виконавець пісні «Між нами тане лід», на що спортсмен намагався навчити його вимовляти слово «Гриби».

8 квітня Усик у США проведе захист титулу в поєдинку з американцем Майклом Хантером. Це буде друга захист чемпіонського поясу для українського спортсмена.

Нагадаємо, у другій половині грудня минулого року український боксер успішно дебютував у США. В Інглвуді український чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO (11-0, 10 КО) здобув перемогу над південноафриканцем Табісо Мчуну (17-3, 11 КО) і успішно захистив свій пояс.