Чому українці не можуть грати на міжнародних біржах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фахівці запевняють, що купівля акції відомих іноземних компаній – справа прибуткова. Адже такі папери завжди в ціні, вони надійні та постійно дорожчають.

Для прикладу, вартість однієї акції компанії Apple за п'ять років виросли вдвічі, а Google та Facebook – втричі. На жаль для пересічного українця можливість купити такі цінні папери вкрай примарна. Причина – українське законодавство. Адже для проведення операцій знадобиться ліцензія НБУ та дозвіл на валютні перерахунки. Розглядається така заявка місяць, однак гарантій отримання ліцензії ніхто не дає.

«Формально, отримати статус власника цінних паперів практично неможливо. У теорії така можливість є, але на практиці нею практично ніхто не користується і приватні інвестори такі ліцензії не отримують», – заявляє керуючий директор ІГ «Універ» Олексій Сухоруков.

Придбати акції відомих іноземних компаній пропонують також через інтернет. Однак в більшості випадків така торгівля нічого окрім ризиків втратити свої гроші не дає.

«Ніяких угод з інструментами, які приводили б до права власності на цінні папери не відбувається. Без ризику інвестувати з України неможливо», – додає Сухоруков.

Інвестувати в акції українських компанії також ризиковано. На ринку вкрай мало пропозицій, процедура купівлі досить складна та не дешева, і якщо ви обмежені фінансово – сенсу грати на біржі немає.

«Якщо ми говоримо про 10-20 тисяч гривень, то побудувати великий портфель скоріш за все не вийде. Максимум, що ви зможете собі дозволити, це дві акції – два цінних папера, або 2 інструмента», – розповідає член Нацкомісії з цінних паперів Дмитро Тарабакін.

За словами експертів, наразі в Україні альтернативою купівлі акцій можуть бути два інструмента: пакетне інвестування та державні облігації. А от самостійно грати на міжнародних біржах звичайним українцям поки що заборонено.

Джерело: 24 канал