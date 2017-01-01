Купівля вагонів для київського метро: афера на мільярди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: 112.ua

Київський метрополітен – заручник віртуозних схем. Підземка, якою щодня користується 1,5 мільйона людей, перебуває під загрозою зупинки. Адже з 2010 по 2013 роки вона заборгувала майже 2 мільярди гривень

Ця історія бере початок ще з 2009 року, коли під виглядом турботи про народ влада тоді ще мера Черновецького провернула аферу на мільярди. Для київського метрополітену вирішили придбати сотню новеньких вагонів. Для цього вирішили взяти позику, провели тендер, у якому перемогла новостворена компанія «Укррослізинг».

Одразу ж після тендера КРУ заявило про оборудку зі збитком у розмірі 770 мільйонів гривень. «Укррослізинг» продав КП «Київський метрополітен» вагонів по 8 мільйонів гривень за штуку, тоді як ринкова вартість становила 6,2 мільйона. Крім того, винагороду за лізинг нарахували у 590, 8 мільйонів замість максимально очікуваних 500 мільйонів.

У підсумку вагони вартістю 620 мільйонів «Укррослізинг» продав Київському метрополітену за 1,3 мільярда. Чистий прибуток уже тоді становив понад 100%, а саме 770,8 мільйона гривень. А це просто космічна рентабельність.

Результати усіх перевірок звели нанівець рішення судів. Тендер не скасували, адже служителям Феміди тоді нібито забракло доказів перевіряючих органів. Уже тоді у ЗМІ виникло багато запитань до новеньких вагонів.

Щоб розібратися у схемі детальніше, ми спробували отримати копії паперів на поставку вагонів. Бо саме в одній з додаткових угод і внесли прив’язку до курсу валют. Згодом це і спричинило захмарні борги підземки.

Втім, побачити їх на власні очі не вдалося. Як пояснили у метрополітені, ще у 2011 році прокуратура вилучила геть усі папери з цієї закупівлі.

Джерело: 24 канал