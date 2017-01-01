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    Курортний сезон в Криму: туристів менше – ціни вище

    • Сьогодні, 08:07
    • Розсилка
    Крим
    Фото: ТСН
    Крим

    Як окупований півострів готується до нового курортного сезону і чим збирається залучати потенційних відпочивальників?

    За оцінками представників російської туристичного бізнесу, цього літа в Крим приїде на 15-25% менше туристів, ніж в 2016 році.

    Оскільки для російських туристів знову відкрита Туреччина і йдуть переговори по відновленню чартерних рейсів до Єгипту. Російські чиновники закликають кримські готелі і пансіонати знижувати ціни, але вже зараз в порівнянні з 2016 роком ціна на них на півострові зросли на 10-20%.

    Хто ж в такому випадку поїде у відпустку на півострів? І чому російські чиновники так зацікавлені в тому, щоб до Криму знову масово поїхали українські відпочивальники?

    Як півострів готується до нового курортного сезону і чим збирається залучати потенційних відпочивальників?

    Джерело: Крим.Реалії

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