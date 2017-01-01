На Харківщині зловмисник погорів на контрабанді партії бурштину

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Під час огляду машини співробітники СБУ виявили понад сім кілограмів бурштину

На Харківщині співробітники Служби безпеки України спільно з митниками, прикордонниками та підрозділом внутрішньої безпеки фіскальної служби попередили контрабанду до Росії партії бурштину. Про це інформує прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисник планує вивезти «сонячне каміння» через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Гоптівка». Під час огляду машини співробітники спецслужби виявили понад сім кілограмів бурштину, прихованого під обшивкою багажного відділення автомобіля.

Вирішується питання про притягнення чоловіка до передбаченої законом відповідальності. Тривають відповідні процесуальні дії.