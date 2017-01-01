  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    На Львівщині перепоховали 27 воїнів Червоної Армії

    • Сьогодні, 21:00
    • Розсилка
    Фото: forpost.lviv.ua
    Фото: forpost.lviv.ua

    Пошуковці ексгумували рештки двадцяти семи солдат часів Другої світової війни. Серед загиблих військовослужбовці Першого Українського та Південного-Західного фронтів

    Під Львовом перепоховали останки воїнів Червоної Армії. Впродовж двох років в області тривали розкопки. Знайшли останки майже трьох десятків солдатів. Відспівали їх у найдавнішому дерев'яному храмі Львівщини – церкві Святого Духа, якій понад п'ять століть.

    За два останні роки поряд з останками бійців знайшли на Львівщині гудзики, ножі, ложки, казанок та інші особисті речі солдат. Деякі з ініціалами. Дослідницькі пошуки вели у Жовківському, Яворівському, Золочівському районах та околицях Львова.

    Пошуковці ексгумували рештки двадцяти семи солдат часів Другої світової війни. Серед загиблих військовослужбовці Першого Українського та Південного-Західного фронтів. Відспівали і поховали воїнів у селі Потелич, неподалік якого і натрапили на спонтанне захоронення. Однак деякі останки й з інших районів області.

    Що ж до прізвищ загиблих, то їх встановити тепер важко. Після наказу наркому оборони СРСР за 1942 рік, солдатам замінили так звані «смертники», ідентифікаційні номери кожного, на книжку червоноармійця. В ній мали записувати дані воїна. Та такі документи в землі не збереглися.

    Джерело: 24 канал

    історія Львівщина Друга світова війна документи СРСР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ