На Львівщині перепоховали 27 воїнів Червоної Армії

Пошуковці ексгумували рештки двадцяти семи солдат часів Другої світової війни. Серед загиблих військовослужбовці Першого Українського та Південного-Західного фронтів

Під Львовом перепоховали останки воїнів Червоної Армії. Впродовж двох років в області тривали розкопки. Знайшли останки майже трьох десятків солдатів. Відспівали їх у найдавнішому дерев'яному храмі Львівщини – церкві Святого Духа, якій понад п'ять століть.

За два останні роки поряд з останками бійців знайшли на Львівщині гудзики, ножі, ложки, казанок та інші особисті речі солдат. Деякі з ініціалами. Дослідницькі пошуки вели у Жовківському, Яворівському, Золочівському районах та околицях Львова.

Пошуковці ексгумували рештки двадцяти семи солдат часів Другої світової війни. Серед загиблих військовослужбовці Першого Українського та Південного-Західного фронтів. Відспівали і поховали воїнів у селі Потелич, неподалік якого і натрапили на спонтанне захоронення. Однак деякі останки й з інших районів області.

Що ж до прізвищ загиблих, то їх встановити тепер важко. Після наказу наркому оборони СРСР за 1942 рік, солдатам замінили так звані «смертники», ідентифікаційні номери кожного, на книжку червоноармійця. В ній мали записувати дані воїна. Та такі документи в землі не збереглися.