На передовій досі не вистачає транспорту для евакуації поранених

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Фото: НВ Поранені в зоні АТО

Нова армія – старі біди. Досягнення українських бійців на Світлодарській дузі на Донеччині могли стати пірровою перемогою

Десятки поранених цієї шестиденної битви могли залишитися на полі бою. Спеціального санітарного транспорту для евакуації не вистачало. На допомогу знову прийшли волонтери.

Як пояснюють ситуацію в Міністерстві оборони? І коли бойовий дух буде підкріплений технікою?

Джерело: Радіо Свобода