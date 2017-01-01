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    На Закарпатті роми одружують 10-річних дітей, які не вміють читати та писати

    • Сьогодні, 14:37
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    10-річна дівчинка з Виноградівського району ще навіть не навчилася читати й писати, а вже за кілька місяців у неї весілля

    Вона не знає, скільки років нареченому, але готова йти з ним під вінець. Чоловіка для доньки обрали батьки. Наразі вона навчається у другому класі і каже, що в школі її вчать читати й писати.

    Однак мама запевняє, що судженого знайшли дитині хорошого, а саме чоловіки у них працюють, аби забезпечити родину.

    Живе сім’я заможно, у великій  хаті просторо та чисто. Батько дівчинки Олександр Богар розповідає, що їздить на заробітки в Росію, займається переважно будівництвом.

    Разом з дорослими на сезонні роботи їздять і 15-річні хлопчики, адже більшість із них у такому віці вже мають дружин. Понад те, привчають заробляти навіть 12-річних підлітків.

    Навіть щоб гарно одягати жінок, ромським чоловікам треба добре потрудитись.

    «Такі сукні коштують недешево, – зізнається Малена Богар. – Це – ручна робота. Їх шиють на замовлення. Приблизна вартість одного наряду – 500 доларів».


    Джерело: zakarpatpost.net

    Закарпаття діти весілля
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