Письменник і «терорист». Жадан прокоментував своє затримання
- Сьогодні, 10:20
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Сергій Жадан
За словами письменника, йому пояснили, що йому ще 2015 року заборонили в’їзд до Росії з формулюванням «за причетність до терористичної діяльності»
Харківського письменника Сергія Жадана в ніч на 11 лютого співробітники правоохоронних органів Білорусі протримали у камері близько 6 годин.
За словами письменника, йому пояснили, що йому ще 2015 року заборонили в’їзд до Росії з формулюванням «за причетність до терористичної діяльності».
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Жадану в паспорт поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі на невизначений термін. Невдовзі після цього Білорусь анулювала заборону.
Джерело: Радіо Свобода