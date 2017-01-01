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    Письменник і «терорист». Жадан прокоментував своє затримання

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    Сергій Жадан
    Сергій Жадан

    За словами письменника, йому пояснили, що йому ще 2015 року заборонили в’їзд до Росії з формулюванням «за причетність до терористичної діяльності»

    Харківського письменника Сергія Жадана в ніч на 11 лютого співробітники правоохоронних органів Білорусі протримали у камері близько 6 годин.

    За словами письменника, йому пояснили, що йому ще 2015 року заборонили в’їзд до Росії з формулюванням «за причетність до терористичної діяльності».

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    Жадану в паспорт поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі на невизначений термін. Невдовзі після цього Білорусь анулювала заборону.

    Джерело: Радіо Свобода
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