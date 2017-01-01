Прикута до візка 23-річна дніпрянка стала професійною моделлю

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Олександра Кутас

Олександра Кутас із Дніпра стала першою в Україні професійною моделлю, прикутою до візка

Нещодавно 23-річна Олександра родом із Дніпра стала обличчям нової колекції одягу під назвою «Вій» від київського дизайнера Федора Возіанова. Це вперше такий статус в Україні отримала модель з інвалідністю.

Дівчина знялася не лише у фешн-ролику, а й відкривала показ у Києві. Вона сиділа у кріслі, спеціально створеному для неї.

Про модельну кар'єру дівчина почали мріяти ще два роки тому, коли побачила іноземний показ за участі дівчат-моделей з особливими потребами. Відтоді дівчина взялась шукати дизайнера, який би наважився зробити схоже в Україні. Тепер же красою дніпрянки милується весь світ.

Окрім зйомок та фешн-показів, Олександра працює радницею мера Дніпра і прагне зробити місто комфортнішим для людей з інвалідністю. Зараз дівчина займається проектом для особливих дітей.

Джерело: 24 канал