Російський військовий експерт закликав реалізувати в Україні сирійський варіант
- 20 Грудня, 14:36
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Зруйноване російською авіацією сирійське Алеппо
У Росії допускають, що можливим буде застосувати авіацію проти України
Якщо Україна порушить перемир'я, Росія завдасть авіаударів по Києву і об'єктах інфраструктури. Таку заяву зробив провідний експерт Центру військово-політичних досліджень МДІМВ Михайло Александров.
«Як тільки українська сторона порушить перемир'я, має розпочатися масштабний наступ військ Донбасу, підтриманий нашою авіацією і далекобійними системами. Тобто ракетними системами, крилатими ракетами і ракетами «Іскандер». Фактично сирійський варіант, коли буде знищено основну інфраструктуру – військову – України: центр зв'язку, системи управління, системи ППО і важке озброєння», – сказав Александров.