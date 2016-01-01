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    Російський військовий експерт закликав реалізувати в Україні сирійський варіант

    • 20 Грудня, 14:36
    • Розсилка
    Зруйноване російською авіацією сирійське Алеппо
    Зруйноване російською авіацією сирійське Алеппо

    У Росії допускають, що можливим буде застосувати авіацію проти України

    Якщо Україна порушить перемир'я, Росія завдасть авіаударів по Києву і об'єктах інфраструктури. Таку заяву зробив провідний експерт Центру військово-політичних досліджень МДІМВ Михайло Александров.

    «Як тільки українська сторона порушить перемир'я, має розпочатися масштабний наступ військ Донбасу, підтриманий нашою авіацією і далекобійними системами. Тобто ракетними системами, крилатими ракетами і ракетами «Іскандер». Фактично сирійський варіант, коли буде знищено основну інфраструктуру – військову – України: центр зв'язку, системи управління, системи ППО і важке озброєння», – сказав Александров.

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