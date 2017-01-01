Теракти у Єгипті: один зі смертників підірвав християнську церкву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спершу смертник підірвав себе у церкві міста Танта, а через декілька годин ще один вибуху прогримів біля християнського храму в Александрії.

Жертвами першого теракту стали близько 30 людей, ще близько 70 поранені. У вітчизняному МЗС запевнили, що українців серед постраждалих немає. Єгипетським силовикам уже вдалося затримати підозрюваного у причетності до організації теракту. Чоловік начебто стояв поруч з храмом, його зараз допитує поліція.

Вибух у коптській церкві прогримів під час служби, на яку віряни зібралися з нагоди Вербної неділі. За словами очевидців, смертник зайшов у зал для моління і відразу ж себе підірвав. На перших кадрах з місця теракту видно поламані церковні лави та підлогу залиту кров'ю.

Коптська православна церква Александрії – офіційна назва Християнської Церкви у Єгипті, одна з давньосхідних (дохалкідонських) церков.

Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють, що у Танті стався ще один вибух в районі поліцейського тренувального центру. Там загинув 1 поліцейський.

Поки ніхто відповідальності за ці теракти на себе не взяв. У Єгипті останніми роками почастішали атаки проти християн з боку ісламістів. Останні звинувачують коптів у тому, що вони допомогли усунути від влади президента-ісламіста Мухамеда Мурсі.

Джерело: 24 канал