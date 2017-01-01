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    Турчинов зі свого кабінету керував випробувальним ракетним пуском

    • Сьогодні, 11:17
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    За допомогою мобільного командного пункту секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов керував черговими випробувальними ракетними пусками зі свого робочого місця

    Головний ситуаційний центр України отримав у своє розпорядження мобільний командний пункт, що дозволяє керувати спецопераціями будь-якої складності з будь-якої точки України. Про це інформує прес-служба Олександра Турчинова.

    Мобільний командний пункт оснащений системою захищеного конфіденційного аудіо- та відеозв'язку, безпілотними літальними апаратами і комплексною системою відеоспостереження, що дозволяє забезпечувати оперативне управління та аналіз складних ситуацій у сфері безпеки і оборони як із Головного ситуаційного центру РНБО України, так і з будь-якого іншого захищеного центру.

    Саме за допомогою мобільного командного пункту секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов керував черговими випробувальними ракетними пусками зі свого робочого місця.

    РНБО Олександр Турчинов військові навчання
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