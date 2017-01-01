У Херсоні патрульні допомогли водіям вибратися із снігової пастки
- Сьогодні, 12:36
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Фото: khersondaily.com
Патрульні долучились до ліквідації наслідків заметілі
Інспектори супроводжували спецтехніку під час прибирання снігу, регулювали рух транспорту
Патрульні долучились до ліквідації наслідків заметілі. Про це повідомляє khersondaily.com.
Інспектори допомагали водіям, а також дорожнім службам. Зокрема, супроводжували спецтехніку під час прибирання снігу, регулювали рух транспорту. Біля селища Посад-Покровське утворилось значне скупчення великовагових автомобілів.
Рух таких транспортних засобів через територію міста було заборонено. З вантажівок сформували колону та організували їх проїзд автодорогою Одеса - Мелітополь - Новоазовськ до селища Чорнобаївка. Звідти вантажівки направились за своїми маршрутами.