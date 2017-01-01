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    У Києві презентували фільм «Переломний момент: війна за демократію в Україні»

    • Сьогодні, 14:19
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    Революція гідності
    Революція гідності

    З 18 по 20 лютого «Переломний момент» покажуть українські телеканали, а у майбутньому він має з’явитися на американському телебаченні

    У Києві презентували документальний фільм «Переломний момент: війна за демократію в Україні». Над стрічкою працювали триразовий володар «Оскара», американський документаліст Марк Джонатан Гарріс та український режисер Олесь Санін, відомий, зокрема, своїми роботами «Мамай» і «Поводир».

    З 18 по 20 лютого «Переломний момент» покажуть українські телеканали, а у майбутньому він має з’явитися на американському телебаченні. У 98 хвилинах історію української боротьби за власну державу і верховенство права розповідають професори Енн Еплбаум і Тімоті Снайдер, колишній президент Леонід Кравчук і екс-прем’єр Арсеній Яценюк, а найгостріші моменти революції та війни показують очима військових, медиків, журналістів і волонтерів.

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    Джерело: Радіо Свобода
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