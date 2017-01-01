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    У Москві тисячі людей вийшли на акцію пам’яті Бориса Нємцова

    • Вчора, 22:30
    • Розсилка

    У Москві, інших містах Росії та світу 26 лютого відбулися акції пам’яті Бориса Нємцова

    Як повідомляє Twitter-акаунт «Білий лічильник» на марш пам’яті Нємцова в Москві через рамки металодетекторів поліція пропустила понад 13 тисяч людей.

    Опозиційного російського політика Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. За версією слідства, імовірним замовником і організатором злочину є колишній офіцер батальйону «Північ» Руслан Мухудінов. Йому пред’явлено заочне звинувачення, з листопада 2015 року він перебуває в міжнародному розшуку.

    Росія Москва Борис Нємцов
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