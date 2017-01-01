Україна нарешті втратила втрачене. У чому президент звинуватив блокувальників Донбасу
- Сьогодні, 14:13
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«Завдяки спільним зусиллям блокадників та терористів Україна втратила свої підприємства, і це, на жаль, створило абсолютно нову реальність»
Президент України запропонував Раді національної безпеки та оборони ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного – і не лише залізничного – сполучення з окупованою територією. Воно діятиме доти, поки окупанти не повернуть назад під юрисдикцію України вкрадені українські виробництва.
Виняток буде зроблено лише для гуманітарних вантажів – українських та міжнародних гуманітарних організацій, ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста
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