Україна нарешті втратила втрачене. У чому президент звинуватив блокувальників Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Завдяки спільним зусиллям блокадників та терористів Україна втратила свої підприємства, і це, на жаль, створило абсолютно нову реальність»

Президент України запропонував Раді національної безпеки та оборони ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного – і не лише залізничного – сполучення з окупованою територією. Воно діятиме доти, поки окупанти не повернуть назад під юрисдикцію України вкрадені українські виробництва.

Виняток буде зроблено лише для гуманітарних вантажів – українських та міжнародних гуманітарних організацій, ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста

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