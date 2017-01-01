  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Україна нарешті втратила втрачене. У чому президент звинуватив блокувальників Донбасу

    • Сьогодні, 14:13
    • Розсилка

    «Завдяки спільним зусиллям блокадників та терористів Україна втратила свої підприємства, і це, на жаль, створило абсолютно нову реальність»

    Президент України запропонував Раді національної безпеки та оборони ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного – і не лише залізничного – сполучення з окупованою територією. Воно діятиме доти, поки окупанти не повернуть назад під юрисдикцію України вкрадені українські виробництва.

    Виняток буде зроблено лише для гуманітарних вантажів – українських та міжнародних гуманітарних організацій, ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста

    .

    Петро Порошенко АТО Донбас РНБО ОРДЛО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ