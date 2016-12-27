В Україні випускатимуть знамениту американську гвинтівку М-16
- Вчора, 18:07
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Автоматом М-16 забезпечено найкращі підрозділи країн НАТО
Меморандум про співпрацю підписав «Укробронпром» із американськими партнерами. Це стало можливим після того, як уряд США кілька днів тому дав ліцензію на демонстрацію гвинтівки в Україні.
До того ж директором американської компанії є виходець зі Львова – Ігор Пастернак.
Тепер спільне підприємство спочатку випускатиме самі автомати – це займе півроку, хоча перші зразки вже потраплять в АТО через 2-3 місяці.
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Джерело: ТСН