Як безкоштовно отримати землю: перелік документів

Право на безкоштовну землю мають усі громадяни України. Про це говорить нам законодавство

Земельну ділянку може отримати кожен українець в будь-якому населеному пункті нашої держави або за його межами.

Українці можуть отримати безкоштовно шість ділянок землі. Площа ділянки залежить від того, за яким призначенням планується її використовувати.



Громадяни України можуть отримати ділянки розміром:

1) Ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара);

2) Ділянку для ведення особистого селянського господарства (до 2 га);

3) Ділянку для ведення фермерського господарства (в розмірі земельної частки, визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де розташоване фермерське господарство);

4) Ділянку для ведення садівництва (до 0,12 га);

5) Ділянку для індивідуального дачного будівництва (до 0,10 га);

6) Ділянку для будівництва індивідуальних гаражів (не більше 0,01 га).

Для цього спершу необхідно підготувати низку документів:

1) Заяву в орган місцевого самоврядування або виконавчої влади;

2) Місцезнаходження ділянки;

3) Її точні розміри;

4) Цілі використання;

5) Карта, де вказані межі ділянки землі.



Якщо ділянку вилучили, потрібно надати засвідчену нотаріусом згоду землекористувача. Копії зареєстрованої заяви органи влади направляють на подальший розгляд в інші структури. Впродовж місяця приймається рішення про надання землі. Якщо його приймають, буде дозволено розробити проект пристрою земельної ділянки з метою її приватизації.

Щоб виконати цю процедуру, потрібно укласти:

1) Договір з організацією землеустрою.

2) Ліцензію на цю діяльність.

3) Вказати термін і умови, згідно з якими буде відбуватися розробка проекту.

Коли розробку проекту проведено, в комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою презентують проект відведення земельної ділянки. За три тижні комісія має дати відповідь і направити власні висновки в орган виконавчої влади.



Отримавши офіційну згоду на реалізацію проекту, його потрібно подати органу, який схвалив його розробку. Протягом двох тижнів орган зобов'язаний затвердити проект землеустрою щодо відведення ділянки землі. Якщо отримали відмову, це рішення можна оскаржити в суді. Якщо було прийнято позитивне рішення, вам нададуть державний акт на право володіння земельною ділянкою.