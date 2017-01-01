Як Гройсман розпитував пацієнтку лікарні про пенсію, безкоштовні ліки та комунальні платежі

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«Ремонт та реконструкція закладів охорони здоров'я – результат розпочатої три роки тому реформи з децентралізації»

Ремонт та реконструкція закладів охорони здоров'я і є результатом розпочатої три роки тому реформи з децентралізації. Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час ознайомлення з консультативною поліклінікою Кіровоградської обласної лікарні, відремонтованою за кошти Державного фонду регіонального розвитку та кошти обласного бюджету.

Також очільник уряду в поліклініці поспілкувався з пенсіонеркою, яка там лікується. Володимир Гройсман випитав у жінки, яку вона отримує пенсію, скільки сплачує за комунальні послуги, чи знає про безкоштовні ліки від держави та навіть зі скількох осіб складається її родина.

Відео спілкування у лікарні прем’єр-міністр України розмістив у себе у Facebook.

«Ознайомився з консультативною поліклінікою Кіровоградської обласної лікарні, відремонтованої за кошти Державного фонду регіонального розвитку та кошти обласного бюджету. Ремонт та реконструкція закладів охорони здоров'я – результат розпочатої три роки тому реформи з децентралізації», – прокоментував своє перебування в лікарні Володимир Гройсман.

Джерело: блог Володимира Гройсмана