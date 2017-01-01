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    Як Гройсман розпитував пацієнтку лікарні про пенсію, безкоштовні ліки та комунальні платежі

    • Сьогодні, 16:25
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    «Ремонт та реконструкція закладів охорони здоров'я – результат розпочатої три роки тому реформи з децентралізації»

    Ремонт та реконструкція закладів охорони здоров'я і є результатом розпочатої три роки тому реформи з децентралізації. Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час ознайомлення з консультативною поліклінікою Кіровоградської обласної лікарні, відремонтованою за кошти Державного фонду регіонального розвитку та кошти обласного бюджету.

    Також очільник уряду в поліклініці поспілкувався з пенсіонеркою, яка там лікується. Володимир Гройсман випитав у жінки, яку вона отримує пенсію, скільки сплачує за комунальні послуги, чи знає про безкоштовні ліки від держави та навіть зі скількох осіб складається її родина.

    Відео спілкування у лікарні прем’єр-міністр України розмістив у себе у Facebook.

    «Ознайомився з консультативною поліклінікою Кіровоградської обласної лікарні, відремонтованої за кошти Державного фонду регіонального розвитку та кошти обласного бюджету. Ремонт та реконструкція закладів охорони здоров'я – результат розпочатої три роки тому реформи з децентралізації», – прокоментував своє перебування в лікарні Володимир Гройсман.

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    Як Гройсман розпитував пацієнтку лікарні про пенсію, безкоштовні ліки та комунальні платежі
    Як Гройсман розпитував пацієнтку лікарні про пенсію, безкоштовні ліки та комунальні платежі
    Як Гройсман розпитував пацієнтку лікарні про пенсію, безкоштовні ліки та комунальні платежі
    Як Гройсман розпитував пацієнтку лікарні про пенсію, безкоштовні ліки та комунальні платежі
    Як Гройсман розпитував пацієнтку лікарні про пенсію, безкоштовні ліки та комунальні платежі
    Як Гройсман розпитував пацієнтку лікарні про пенсію, безкоштовні ліки та комунальні платежі
    Як Гройсман розпитував пацієнтку лікарні про пенсію, безкоштовні ліки та комунальні платежі
    Як Гройсман розпитував пацієнтку лікарні про пенсію, безкоштовні ліки та комунальні платежі
    Як Гройсман розпитував пацієнтку лікарні про пенсію, безкоштовні ліки та комунальні платежі
    Як Гройсман розпитував пацієнтку лікарні про пенсію, безкоштовні ліки та комунальні платежі
    Як Гройсман розпитував пацієнтку лікарні про пенсію, безкоштовні ліки та комунальні платежі
    Як Гройсман розпитував пацієнтку лікарні про пенсію, безкоштовні ліки та комунальні платежі
    Як Гройсман розпитував пацієнтку лікарні про пенсію, безкоштовні ліки та комунальні платежі

    Джерело: блог Володимира Гройсмана

    Володимир Гройсман децентралізація ремонт реконструкція Кіровоградщина
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