Як очільник в’язнів – жертв нацизму Демидов прокляв журналістів

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Голова Української спілки в’язнів – жертв нацизму Маркіян Демидов

Бійці АТО та волонтери добилися змін у правилах фінансування ветеранських організацій

Тепер виділення бюджетних коштів для ветеранських організацій відбуватиметься виключно на прозорому конкурсі. Головна претензія чоловіків, які повернулися з війни, що мільйони гривень не доходять до реальних ветеранів.

Учасників АТО звинуватили у спробах знищити рух афганців та ветеранів Другої світової.

Варто зазначити, що голова Української спілки в’язнів – жертв нацизму Маркіян Демидов приїхав на засідання робочої групи, де вирішувалося питання про виділення бюджетних коштів для ветеранських організацій, на автомобілі Mercedes GL 350 2013 року випуску.

Демидов досить агресивно спілкувався з журналістами. Він розповів, що минулого року організації було виділено 739 тис. грн. За ці гроші, за його словами, чотири рази на рік було проведено засідання бюро.

При цьому він поспішив відхреститися від машини, на якій приїхав на засідання, нецензурно висловившись на адресу представників ЗМІ.

Водночас у державному реєстрі МВС міститься інформація, що власником Mercedes є саме Демидов.

Крім того, у «в’язня концтабору» є автомобіль Porsche Cayenne.

«Будьте ви прокляті. Пішли ви на х*й», – кинув Демидов журналістам на прощання.





Джерело: ТСН