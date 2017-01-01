Як Росія «відновлює» окупований Крим. Відео мешканців Керчі

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Аршинцевський міст

Ями на мосту були засипані дорожніми службами старим асфальтовим покриттям

Жителі окупованої Росією Керчі збираються провести громадське розслідування причин неякісного ремонту Аршинцевського моста за 56 млн рублів.

Відео з ямами на дорожньому покритті мосту виклав в соціальній мережі Фейсбук один з користувачів, інформує c-inform.info.

«Корупційне освоєння 55 млн руб на аварійно-відновлювальні ремонтні роботи на об'єкті.

Будемо проводити громадське розслідування і направляти матеріали в компетентні органи і в адміністрацію президента РФ», - підписав відео автор.

Він також зафільмував підпірні палі моста і жолоби, куди повинен був бути залитий бетон. До кадру також потрапили шматки арматури зі старих конструкцій. Користувач демонструє, що частина мосту, де немає нових підпірних паль, продовжує залишатися в аварійному стані. При цьому об'єкт, за інформацією користувача, вже зданий в експлуатацію.

Пізніше цей же автор повідомив, що ями на мосту були засипані дорожніми службами старим асфальтовим покриттям. На підтвердження інформації він опублікував друге відео.