Як вберегти свій гаманець від кишенькових злодіїв

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Кишенькові злодії

Останнім часу в Україні збільшилася кількість жертв кишенькових злодіїв, тому варто бути обережним і не втрачати пильності. Їх операції завжди раптові і, як правило, проходять по одному і тому самому шаблону

Насамперед слід пам’ятати, що кишеньковим злодієм може виявитися будь-хто. Варто бути уважним, якщо поряд починають метушитися незнайомі діти. Навіть вони можуть поцупити у вас що завгодно. Або ж дитина може відволікати вашу увагу.

Зазвичай кишеньковий злодій працює у парі або в групі. Вони орудують не лише у місцях великих скупчень людей. Професійний зловмисник може пограбувати вас навіть коли ви просто йдете по вулиці. При цьому інсценізуються різні сценарії: від раптового падіння до прохання показати на карті маршрут. Головне – відволікти на кілька секунд вашу увагу і приспати пильність. Куди б ви не ховали гаманець, справжні професіонали завжди знайдуть спосіб, як його вилучити. Як правило, частіше грабують жінок, адже вони переважно все найчастіше тримають у своїх сумочках. Із них навіть ненайвправнішому зловмиснику не складе труднощів вийняти все, що потрібно.

Джерело: 24 канал