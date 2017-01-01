Фахівцям вдалося уповільнити розповсюдження вірусу WannaCrypt

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Фото: belrynok.ru

Наразі не вдалося вилікувати усі заражені раніше комп'ютери

Фахівець з безпеки, який веде Твіттер @MalwareTechBlog, виявив, що вірус для чогось звертається до домену iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com та вирішив зареєструвати його, щоб стежити за активністю програми. Ці дії дозволили зменшити розповсюдження вірусу, передає Meduza.

Як з'ясувалося потім, в коді вірусу говорилося, що якщо звернення до цього домену успішно, то зараження слід припинити; якщо немає, то продовжувати. Відразу після реєстрації домену, до нього прийшли десятки тисяч запитів.



Як написав @MalwareTechBlog, коли він реєстрував домен, він не знав, що це призведе до уповільнення поширення вірусу.

Вірус-вимагач почав поширюватися 12 травня. Він блокує комп'ютер і вимагає $300 за розблокування. Десятки тисяч заражень зареєстрували в 99 країнах. Постраждали телекомунікаційні компанії, банки, консалтингові фірми. У Великобританії з ладу вийшли комп'ютери системи охорони здоров'я.

Реєстрація вищезгаданого домену не допомогла тим, хто вже був заражений, але дала час іншим встановити оновлення Windows, після якого вірус не працює.

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