Новий алгоритм: Facebook змінив порядок показу новин

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Соціальна мережа Facebook оновила алгоритм ранжування публікацій у стрічці новин

Новий порядок показу новин з’являється у користувачів ФБ різних країн поступово, пише Mashable.

Наразі оцінити таке оновлення соцмережі можуть в Хорватії та Великобританії.

Відомо, що пріоритетними відтепер є новини, які стосуються географічного регіону користувача. Вигляд Facebook дещо змінився – з’явилась іконка з ракетою, тапнувши на яку, користувачі зможуть побачити цікаві для себе оновлення.

Як зазначають фахівці, це вже не перша спроба розробників Facebook змінити «зовнішність» стрічки новин. Чи увінчається вона успіхом – покаже час.

Офіційні представники соцмережі поки не прокоментували інновацію.