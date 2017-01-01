Новий алгоритм: Facebook змінив порядок показу новин
- Сьогодні, 13:42
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Соціальна мережа Facebook оновила алгоритм ранжування публікацій у стрічці новин
Новий порядок показу новин з’являється у користувачів ФБ різних країн поступово, пише Mashable.
Наразі оцінити таке оновлення соцмережі можуть в Хорватії та Великобританії.
Відомо, що пріоритетними відтепер є новини, які стосуються географічного регіону користувача. Вигляд Facebook дещо змінився – з’явилась іконка з ракетою, тапнувши на яку, користувачі зможуть побачити цікаві для себе оновлення.
Як зазначають фахівці, це вже не перша спроба розробників Facebook змінити «зовнішність» стрічки новин. Чи увінчається вона успіхом – покаже час.
Офіційні представники соцмережі поки не прокоментували інновацію.