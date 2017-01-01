  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
    Технології

    Новий алгоритм: Facebook змінив порядок показу новин

    • Сьогодні, 13:42
    • Розсилка

    Соціальна мережа Facebook оновила алгоритм ранжування публікацій у стрічці новин

    Новий порядок показу новин з’являється у користувачів ФБ різних країн поступово, пише Mashable.

    Наразі оцінити таке оновлення соцмережі можуть в Хорватії та Великобританії.

    Відомо, що пріоритетними відтепер є новини, які стосуються географічного регіону користувача. Вигляд Facebook дещо змінився – з’явилась іконка з ракетою, тапнувши на яку, користувачі зможуть побачити цікаві для себе оновлення.

    Як зазначають фахівці, це вже не перша спроба розробників Facebook змінити «зовнішність» стрічки новин. Чи увінчається вона успіхом – покаже час.

    Офіційні представники соцмережі поки не прокоментували інновацію.

    Читайте також
    інтернет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ