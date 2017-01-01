Стівен Хокінг розповів, що знищить людську цивілізацію

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Стівен Хокінг

Новітні технології можуть призвести до деградації людини

Штучний інтелект в майбутньому може стати причиною загибелі людської цивілізації. Про заявив відомий британський вчений Стівен Хокінг, пише ТАСС.

«Розвиток штучного інтелекту може стати як найбільш позитивним, так і найстрашнішим фактором для людства. Ми повинні усвідомлювати небезпеку, яку він собою являє», - підкреслив він.

За словами Хокінга, новітні технології можуть призвести до деградації людини, зробити її абсолютно безпорадною перед обличчям природи. Він додав, що в умовах природної еволюції і боротьби за виживання це означає вірну загибель.

У той же час учений відзначив, що при вмілому підході штучний інтелект здатний вирішити більшість проблем, які існують в світі. «Втім, я вважаю, що це зовсім не обов'язково станеться», - резюмував Хокінг.