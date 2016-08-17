Екс-прем'єр Швеції Карл Більдт: Путін зовсім не геній, як його малюють у світі

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Фото: Фонд Віктора Пінчука Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт

«Розлучення» України і Росії історики назвуть катастрофою більшою за розпад СРСР»

Путін зовсім не видатний геополітичний гравець, яким його представляють у світі, а якраз навпаки. Про це у своїй статті в американській The Washington Post пише колишній прем'єр-міністр Швеції та позаштатний оглядач видання Карл Більдт.

Шведський політик нагадав, як Путін безуспішно підтримав Віктора Януковича на виборах президента України у 2004-му році, кілька разів привітавши його з перемогою. Також згадав як Путін прорахувався і в економічному плані, коли вирішив, що його Євразійський економічний союз повинен будуватися на основі Митного союзу і що Україна зобов'язана стати його учасницею. Він, пише Більдт, доклав максимум зусиль, щоб перешкодити її прагненню укласти угоду про вільну торгівлю з Європейським Союзом. У хід пішли всі засоби, за винятком військових. Потужне пропагандистський наступ на Україну супроводжувалося жорстокими економічними заходами. Росія розривала торговельні зв'язки з Україною, хоча це йшло на шкоду їй самій.

Іншими словами, все було зроблено для того, щоб Київ змінив курс. «Путінські радники публічно попереджали Україну про «катастрофічні наслідки». Коли українська економіка покотилася по похилій, Янукович у відчайдушній спробі знизити ціни на російський газ відклав укладення угоди з ЄС і спотворив його зміст, таємно давши обіцянку вступити в Митний союз», - пише відомий політик.

За його словами, так почалося народний рух на Майдані. «Янукович за наполяганням Путіна жорстоко придушив повстання, застосувавши силу. В результаті на вулицях Києва загинули понад 100 осіб. Підсумок став катастрофою для обох лідерів», - переконаний Більдт.

Колишній шведський прем’єр нагадав, що і після захоплення Криму план Путіна щодо утворення так званої «Новоросії» провалився. «Сьогодні сепаратисти, які користуються підтримкою Кремля контролюють близько 7% української території, і їм доводиться надавати фінансову допомогу на мільярди доларів. Проти ключових галузей російської економіки були введені санкції. В ході конфлікту близько 10 тисяч людей загинули, а три мільйони були змушені покинути свої будинки», - пише політик, зазначаючи, що Україна уже оговталася після поразок 2014-го року, підписала угоду з ЄС про асоціацію і вільну торгівлю, а Євразійський економічний союз дихає на ладан, що роздирається суперечками, а його члени все частіше вважають його недієздатним і недоцільним.

«Велика країна Україна вже ніколи не буде разом з Кремлем. Я не здивуюся, якщо майбутні історики побачать в цьому ще більшу геополітичну катастрофу, ніж розпад Радянського Союзу. Розпад СРСР був неминучий. А ось української катастрофи цілком можна було уникнути. Але Кремль сам її породив. Так, Володимир Путін - блискучий геополітичний гравець. Самі бачите...», - пише Більдт.