Президент США порадив своєму колезі з Ірану «бути обережним»

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Дональд Трамп жорстко відповів Хасану Роухані

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю розкритикував свого іранського колегу Хасана Роухані, вказавши, що главі Іраку «краще бути обережним» у висловах. Так Трамп відреагував на виступ іранського президента на мітингу, присвяченому річниці ісламської революції 1979 року, передає Deutsche Welle.

Звертаючись 10 лютого до багатотисячного натовпу, Роухані заявив, що до іранського народу треба звертатися «з повагою». «Ми не хочемо жодного напруження, ми не становимо жодної загрози, але не потерпимо погроз та неповаги», - сказав іранський президент. Він також заявив, що жителі країни «змусять тих, хто використовує проти цієї нації мову погроз, пошкодувати про це».

Нагадаємо, що відносини між Іраном та США погіршилися, відколи Трамп став президентом. Зокрема, 3 лютого міністерство фінансів США наклало нові санкції на Іран у відповідь на тестовий запуск балістичної ракети, а 4 лютого міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що Іран є найбільшою державою-спонсором тероризму в світі. У свою чергу, Тегеран наполягає на тому, що не порушує ані ядерну угоду, ані резолюцію Радбезу ООН. Тегеран наголошує, що зброя призначена для захисних цілей і не пристосована для перенесення атомних боєголовок.

У січні 2016 року Євросоюз і США призупинили дію санкцій щодо Ірану після виконання країною умов ядерної угоди, укладеної в липні 2015 року.