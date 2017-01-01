Розмах крила перевершує довжину футбольного поля. Як виглядає найбільший у світі літак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В американському штаті Каліфорнія викотили з ангара Stratolaunch літак з найбільшим в світі розмахом крила (понад 117 м), пише The Washington Post

Проектом займається компанія Stratolaunch System співзасновника Microsoft Пола Аллена.

Розмах крила літака перевершує довжину футбольного поля, а також розмах крила інших повітряних гігантів - літаючого човна Говарда Хьюза Hughes H-4 Hercules і Ан-225 «Мрія».

Як виглядає літальний апарат, який призначений для запуску ракет-носіїв, - у фотогалереї:

Джерело: Газета.Ru