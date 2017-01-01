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    Розмах крила перевершує довжину футбольного поля. Як виглядає найбільший у світі літак

    • Сьогодні, 13:51
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    В американському штаті Каліфорнія викотили з ангара Stratolaunch літак з найбільшим в світі розмахом крила (понад 117 м), пише The Washington Post

    Проектом займається компанія Stratolaunch System співзасновника Microsoft Пола Аллена.

    Розмах крила літака перевершує довжину футбольного поля, а також розмах крила інших повітряних гігантів - літаючого човна Говарда Хьюза Hughes H-4 Hercules і Ан-225 «Мрія».

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    Розмах крила перевершує довжину футбольного поля. Як виглядає найбільший у світі літак
    Розмах крила перевершує довжину футбольного поля. Як виглядає найбільший у світі літак
    Розмах крила перевершує довжину футбольного поля. Як виглядає найбільший у світі літак
    Розмах крила перевершує довжину футбольного поля. Як виглядає найбільший у світі літак
    Розмах крила перевершує довжину футбольного поля. Як виглядає найбільший у світі літак
    Розмах крила перевершує довжину футбольного поля. Як виглядає найбільший у світі літак
    Розмах крила перевершує довжину футбольного поля. Як виглядає найбільший у світі літак
    Розмах крила перевершує довжину футбольного поля. Як виглядає найбільший у світі літак
    Розмах крила перевершує довжину футбольного поля. Як виглядає найбільший у світі літак
    Розмах крила перевершує довжину футбольного поля. Як виглядає найбільший у світі літак
    Розмах крила перевершує довжину футбольного поля. Як виглядає найбільший у світі літак
    Розмах крила перевершує довжину футбольного поля. Як виглядає найбільший у світі літак
    Розмах крила перевершує довжину футбольного поля. Як виглядає найбільший у світі літак

    Джерело: Газета.Ru

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