У Росії двоє людей померли, вдавившись салом

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Сало

Один зі «смертельних» шматків був 8 на 4 сантиметри

У місті Фролово Волгоградської області одразу двоє людей на смерть вдавилися салом.

Як повідомив V1.ru керівник слідчого відділу по Фроловському району Ігор Бєліков, після вживання сала померли 46-річний чоловік і 62-річна жінка.

У першому випадку трагедія сталася в місті Фролово. 46-річний місцевий житель прийшов у гості до своєї троюрідної сестри. Щойно почалося застілля, гостю налили чарочку самогону і запропонували закусити. Перекинувши чарку, чоловік взяв шматок сала значних розмірів, але проковтнути його не зміг.

«Шматок виявився настільки великим, що застряг на вході у стравохід, чоловікові стало зле, – пояснив Ігор Бєліков. – Близькі намагалися допомогти, але врятувати його не вдалося. Прибулі на місце медики констатували смерть. За висновком експертів, фроловчанин помер саме через те, що вдавився салом. Шматок був розміром 8 на 4 сантиметри. Встановлено, що сталася механічна асфіксія при закритті верхніх дихальних шляхів».

В іншому випадку на смерть вдавилася салом 62-річна пенсіонерка. За попередньою інформацією, під час вечері жінка вирішила з'їсти шматочок сала. Вона вдавилася, а оскільки була вдома сама, допомогти їй ніхто не зміг.

«Чоловік знайшов дружину вже мертвою. Після розтину у загиблої виявили чужорідний предмет, а саме сало. Проковтнути його вона не змогла і шматочок сала перекрив дихальні шляхи, – додав Бєліков. – Щодо обох випадків зараз проводяться перевірки. Всі обставини встановлюються».