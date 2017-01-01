Великобританія запропонувала Росії приєднатися до західної коаліції проти ісламістів

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Фото: kp.ru

Глава МЗС Борис Джонсон виступив з ініціативою у колонці в The Sundy Telegraph

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон запропонував Росії приєднатися до західної коаліції проти ісламістів. Про це він написав у колонці в The Sundy Telegraph. На думку Джонсона, Росія досягла піку свого впливу в Сирії і зараз настав слушний момент для Кремля, щоб піти на розумний компроміс. При цьому міністр зазначив, що саме Росія допомогла сирійському лідерові Башару Асаду уникнути покарання за використання хімічної зброї, зазначає «Эхо Москвы».

Як повідомлялося, напередодні заступник постійного представника Росії при ООН Володимир Сафронков грубо відповів на звинувачення в підтримці президента Сирії Башара Асада. У своїй заяві Сафронков звернувся до представника Великобританії в ООН Меттью Райкрофту, називаючи його на «ти».

«Ви злякалися, сон втратили, що ми будемо співпрацювати зі Сполученими Штатами. Ви цього боїтеся. Все робите для того, щоб ця взаємодія була підірвана... Подивися на мене, очі-не відводь, що ти очі відводиш?»,— сказав Сафронков Райкрофту.