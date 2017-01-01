Великодня мандрівка світом. Як святкують Пасху: від Австралії і Мексики до Іспанії та Чехії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як свідчить стара мудрість: що край – то звичай. Тож вирушаймо у навколосвітню подорож, щоб дізнатись про великодні звичаї в інших країнах

Чехія

У п'ятницю як у містах, так і в сільській місцевості фарбують крашанки. Також чехи масово купують ягнят з бісквітного тіста.

Найпопулярнішим є великодній понеділок. Цього дня хлопці ходять по будинках знайомих дівчат, а коли за традицією ті обливають їх водою, вони б`ють їх помлазками – плетеними в косичку вербовими прутами зі стрічками на кінці. Після «великодньої прочуханки» дівчата виганяють хлопців з хат і кидають помлазки у струмки або до ванн з водою. В разі згоди вони пов'язують на прутах бантики з гофрованого паперу. Цей звичай відбувається в будинках, де живуть дівчата на виданні.

Наступною частиною зустрічі хлопців з дівчатами є частування. Гостей пригощають писанками, солодощами та горілкою, яку роблять з чорносливу, абрикосів або вишень. Столи прикрашають овечками з тіста і солодощами.

Інший звичай взяли на себе діти. Нагадує він трохи різдвяні колядування, бо малі ходять із кошиками по домівках сусідів і збирають солодощі в обмін на спів і побажання.

Італія

Італійці найчастіше святкують Великдень не вдома. І це трохи нагадує виїзд на пікнік.

Найважливішим моментом є свята вечеря, під час якої традиційно ставлять на стіл баранину. Як гарнір подають скибочки салямі та варені яйця, першою стравою слугує баранячий бульйон з галушками каппеллетті, а другою – печене ягня.

Свій традиційний торт коломба (голуба) італійці здебільшого купують у кондитерських.

Мексика

Святий тиждень починається з Пальмової неділі. Мексиканці беруть участь у ході та святять гілочки пальм, які пізніше буде спалено і використано як попіл для посипання голів. У п'ятницю у багатьох містечках грають сцени страждань і розп'яття Ісуса. Мексиканці не мають звички фарбувати яйця. Все частіше їхні діти отримують великодніх зайчиків з шоколаду через вплив американських традицій.

В неділю мексиканці гучно святкують до пізньої ночі. Гуляння супроводжується феєрверками, веселощами в парку розваг і традиційними стравами з вуличних будок. У понеділок починається великодній тиждень.

Великобританія

Великодні звичаї в Англії зародились задовго до появи християнства. Великодні яйця – це символ весни й нового життя, але зараз їх витіснили шоколадні. Існує знайома українцям великодня гра: тримаючи яйце в руці, треба вдарити в яйце суперника. Програє той, в кого воно першим буде пошкоджено. Символом Великодня також є заєць.

Австралія

Свята на цьому континенті – це суміш англо-ірландських звичаїв. Дуже популярним є загальний великодній сніданок у колі бідних. Зустрічі проводяться в церквах, спільно зі священиками. У понеділок вранці діти так само, як у Німеччині, збирають яйця в саду, а потім обмінюються ними з однолітками.

Традиційний великодній обід складається зі свинини, смаженого курчати з картоплею, моркви та гарбуза.

Німеччина

У Німеччині, як і у Польщі, найважливішими днями є п'ятниця, неділя та понеділок. У Великдень батьки ховають пофарбовані яйця, шоколадних зайців та інші солодощі, а діти шукають їх у будинку чи в саду.

Сполучені Штати

Пасхальне свято в США триває лише один день. У Великодню неділю проводяться конкурси на найоригінальніший великодній капелюх.

Діти збирають яйця, заховані Великоднім Кроликом, і потім повинні їх з'їсти. У США з нагоди свят дітям дарують подарунки. Найчастіше це солодощі, фрукти і якісь дрібнички.

Швеція

У Скандинавії побутує звичай переодягання у «великодніх відьом». Як правило, ними є дівчатка у віці 5–11 років. У Велику суботу вони ходять по домівках і в обмін на великодні листівки та побажання вимагають, щоб їм кинули у кошик якісь смаколики або символічну пожертву.

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У Швеції діє також звичай прикрашання гілок берези різнокольоровим пір'ям. Їх можна придбати готовими або прикрасити самому. Гілочки берези мають зв'язок з вірою в людську силу прискорення приходу весни. У суботу родина їсть обід, що складається переважно з яєць і риби. У дітей є привід для радості, бо в цей день Великодній Кролик приносить їм пасхальне яйце, в якому захована багато цукерок.

Іспанія

Великдень – це найважливіше свято Іспанії. Жителі святкують у церквах і на вулицях міст, сіл, беручи участь у численних процесіях. На околицях кожного міста в Арагоні розміщений, як правило, на пагорбі хрест, біля якого цілий рік зберігаються реліквії та священні зображення. У Страсну п'ятницю мешканці йдуть на пагорби за цими реліквіями, а потім під звук барабанів спускаються з ними для продовження ходи вулицями міста. Всі реліквії повертають на своє місце в неділю, коли барабани стихають.

Як бачимо, кожна країна славиться своїми великодніми традиціями, але головне – провести це свято в теплому родинному колі.

Переклад для «Главкома» Зоряни Варені

polki.pl