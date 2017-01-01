ЗМІ повідомляють про російський слід масштабної атаки вірусу WannaCry

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Експерти пов'язують кібератаки у світі з угрупованням Shadow Brokers

Масштабна вірусна атака, яка напередодні вразила десятки тисяч комп’ютерів по всьому світу, була вчинена кіберугрупованням з можливими зв’язками з Росією. Про це повідомило британське видання The Telegraph, передає «Європейська правда».

Видання зазначає, що з інцидентом можуть бути пов'язані нещодавні попередження угруповання Shadow Brokers на адресу президента США Дональда Трампа після схвалених ним ракетних ударів в Сирії.

«Окремі експерти вважають, що це вказує на зв'язок Shadow Brokers з російським урядом», — повідомляє британське видання.

Так, 8 квітня, через день після ракетного удару США в Сирії, група Shadow Brokers оприлюднила заяву, в якій ламаною англійською звинуватила Трампа у зраді «людей, які за нього голосували» і які йому допомагали.

Як повідомляє Bloomberg, від вірусної атаки напередодні постраждали понад 75 тисяч комп’ютерів у 99 країнах світу.

У Британії, як повідомлялося, лікарні навіть не могли приймати пацієнтів, які потребували невідкладної допомоги.

Вірус WannaCry також атакував комп'ютери в Україні та Росії. Він заражає комп'ютер, шифруючи всі збережені на ньому дані. При цьому зловмисники обіцяють розкодувати файли після отримання викупу.

Як повідомило інтернет-видання The Intercept, угруповання кіберзлочинців Shadow Brockers використовувало для атаки хакерське програмне забезпечення АНБ і вразливість Windows, відому під назвою EternalBlue. При цьому ще в березні Microsoft випустила оновлення, що дозволяє захиститися від WannaCry, однак не всі користувачі встигли або змогли його встановити, що зробило системи уразливими.