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КНДР пообіцяла тісну співпрацю із Путіним: Білий дім відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
КНДР пообіцяла тісну співпрацю із Путіним: Білий дім відреагував
Кім Чен Ин привітав Путіна із «днем Росії»
фото з відкритих джерел

За даними представника Держдепартаменту США, Росія вже отримувала зброю із КНДР для війни в Україні

Сполучені Штати Америки стурбовані тим, що Корейська Народно-Демократична Республіка планує надати більше зброї Росії длЯ війни в Україні. Про це заявив представник Держдепартаменту США, пише Reuters.

Видання зазначає, що за інформацією північнокорейських ЗМІ, Кім Чен Ин дав обіцянку Володимиру Путіну в посланні з нагоди Дня Росії 12 червня, заявивши про прагнення до «тіснішої стратегічної співпраці» з РФ.

За даними представника Держдепартаменту США, Росія вже отримувала зброю із КНДР для війни в Україні.

У Вашингтоні підтвердили, що Північна Корея завершила постачання зброї, у тому числі ракет для піхоти, яку підтримує Кремль групи "Вагнер", у листопаді 2022 року. У Пхеньяні цю інформацію заперечують.

«Ми стурбовані тим, що КНДР планує постачати до Росії більше зброї», – заявили в Держдепі.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв «триматися за руку» з президентом Росії Володимиром Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво щодо їхньої спільної мети побудови могутньої країни. 

Теги: росія Північна Корея Кім Чен Ин путін військова техніка США

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