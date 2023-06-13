КНДР пообіцяла тісну співпрацю із Путіним: Білий дім відреагував

За даними представника Держдепартаменту США, Росія вже отримувала зброю із КНДР для війни в Україні

Сполучені Штати Америки стурбовані тим, що Корейська Народно-Демократична Республіка планує надати більше зброї Росії длЯ війни в Україні. Про це заявив представник Держдепартаменту США, пише Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання зазначає, що за інформацією північнокорейських ЗМІ, Кім Чен Ин дав обіцянку Володимиру Путіну в посланні з нагоди Дня Росії 12 червня, заявивши про прагнення до «тіснішої стратегічної співпраці» з РФ.

За даними представника Держдепартаменту США, Росія вже отримувала зброю із КНДР для війни в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Вашингтоні підтвердили, що Північна Корея завершила постачання зброї, у тому числі ракет для піхоти, яку підтримує Кремль групи "Вагнер", у листопаді 2022 року. У Пхеньяні цю інформацію заперечують.

«Ми стурбовані тим, що КНДР планує постачати до Росії більше зброї», – заявили в Держдепі.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв «триматися за руку» з президентом Росії Володимиром Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво щодо їхньої спільної мети побудови могутньої країни.