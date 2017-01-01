Затримання податківців: є лише одна хороша новина – в Україні чимало гелікоптерів на ходу

Андрій Іллєнко Народний депутат України («Свобода»)

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У колишнього голови ДПА Луганської області Антипова під час обшуку вдома знайшли $3 800 000 кешу

Явно не останні гроші тримав вдома готівкою. Ці, напевно, тримав на поточні видатки.

Його затримують, а через кілька годин Печерський суд відпускає його під заставу в 15 мільйонів гривень, тобто менше ніж за 600 тисяч доларів.

Абсурд? Знущання? Маразм? Кримінально процесуальний кодекс. Який «коаліція» навіть не подумала змінити.

Це ж так зручно - все завжди можна скинути на поганий закон, в той час як парламент якраз і створений для того, щоб змінювати погані закони і ухвалювати правильні.

У ВР ще з березня 2015 року лежить свободівський законопроект 2266, який змінює КПК якраз у частині відміни застави для корупціонерів. Його ніхто не розглядає - і все лишається як є.

Тому у вчорашніх гучних подіях є лише одна хороша новина - як виявилось, в Україні є чимало гелікоптерів на ходу.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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