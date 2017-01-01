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    Суд призначив екс-голові Луганської обладміністрації заставу у 15 млн гривень

    • Сьогодні, 19:53
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    Екс-голова Луганської ОДА Олександр Антіпов у суді&nbsp;
    Екс-голова Луганської ОДА Олександр Антіпов у суді 

    Суд зобов’язав Антіпова носити електронний браслет

    Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому голові Луганської ОДА Олександру Антіпову у вигляді застави у розмірі 15 млн грн, а також зобов’язав його носити електронний браслет. Таке рішення оголосила слідча суддя.

    Суд застосував для Антіпова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 млн грн, але відмовив прокуратурі в арешті підозрюваного.

    Також суд зобов’язав Антіпова носити електронний засіб контролю.

    Під час засідання сторона обвинувачення просила Печерський районний суд Києва обрати запобіжний захід колишньому голові Луганської ОДА Олександру Антіпову у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.

    Нагадаємо, у затриманого колишнього губернатора Луганської області, а пізніше начальника обласного управління Податкової адміністрації та начальника ГУ Міндоходів Олександра Антіпова вилучено 3,8 млн дол. готівки.

    Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ прозвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, в результаті якої затримали 25 фігурантів справи.

    Згодом стали відомі імена затриманих осіб.

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