Суд призначив екс-голові Луганської обладміністрації заставу у 15 млн гривень

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Екс-голова Луганської ОДА Олександр Антіпов у суді

Суд зобов’язав Антіпова носити електронний браслет

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому голові Луганської ОДА Олександру Антіпову у вигляді застави у розмірі 15 млн грн, а також зобов’язав його носити електронний браслет. Таке рішення оголосила слідча суддя.

Суд застосував для Антіпова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 млн грн, але відмовив прокуратурі в арешті підозрюваного.

Також суд зобов’язав Антіпова носити електронний засіб контролю.

Під час засідання сторона обвинувачення просила Печерський районний суд Києва обрати запобіжний захід колишньому голові Луганської ОДА Олександру Антіпову у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.

Нагадаємо, у затриманого колишнього губернатора Луганської області, а пізніше начальника обласного управління Податкової адміністрації та начальника ГУ Міндоходів Олександра Антіпова вилучено 3,8 млн дол. готівки.

Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ прозвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, в результаті якої затримали 25 фігурантів справи.

Згодом стали відомі імена затриманих осіб.