Теракт в метро Санкт-Петербурга. Путін йде від влади так само, як входив в неї

Андрій Піонтковський Публіцист, політолог

Андрій Піонтковський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Він і підірвав. Більше нікому

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Вот уже более 2 тысяч лет все юристы мира, воспитанные в традициях римского права, задают себе при расследовании преступления первый вопрос: Cui prodest? (Кому выгодно?)

Есть человек, и вы все знаете этого человека, кому теракт в Питере чрезвычайно выгоден. Столкнувшись с неожиданным для него масштабом протеста самых различных слоев российского общества, он видит спасение в закручивании гаек и резком ужесточении репрессий.

У этого человека есть кредитная история, кровавый след которой тянется от взрывов домов в Москве, Волгодонске и попытке взрыва в Рязани, где он был схвачен за руку. Майор НКВД бездарно повторяется.

Вчера он уже планировал какой-то мутный «Поджог рейхстага» на Красной площади. Провокация провалилась, и ее решено было переместить в Питер вместе с ее организатором.

Он уходит от власти так же, как входил в неё, ведомый повешенным позднее Березовским. По колено в крови.

P.S. 93-летняя проститутка по вызову на его содержании Киссинждер недавно льстиво назвал его героем Достоевского. Интересно каким — Смердяковым или Верховенским?

Джерело: Каспаров.ру

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