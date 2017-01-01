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    Думки вголос

    Теракт в метро Санкт-Петербурга. Путін йде від влади так само, як входив в неї

    • Андрій Піонтковський

      Публіцист, політолог

    • Сьогодні, 06:12
    • Розсилка

    Він і підірвав. Більше нікому

    Мовою оригіналу

    Вот уже более 2 тысяч лет все юристы мира, воспитанные в традициях римского права, задают себе при расследовании преступления первый вопрос: Cui prodest? (Кому выгодно?)

    Есть человек, и вы все знаете этого человека, кому теракт в Питере чрезвычайно выгоден. Столкнувшись с неожиданным для него масштабом протеста самых различных слоев российского общества, он видит спасение в закручивании гаек и резком ужесточении репрессий.

    У этого человека есть кредитная история, кровавый след которой тянется от взрывов домов в Москве, Волгодонске и попытке взрыва в Рязани, где он был схвачен за руку. Майор НКВД бездарно повторяется.

    Вчера он уже планировал какой-то мутный «Поджог рейхстага» на Красной площади. Провокация провалилась, и ее решено было переместить в Питер вместе с ее организатором.

    Он уходит от власти так же, как входил в неё, ведомый повешенным позднее Березовским. По колено в крови.

    P.S. 93-летняя проститутка по вызову на его содержании Киссинждер недавно льстиво назвал его героем Достоевского. Интересно каким — Смердяковым или Верховенским?

    Джерело: Каспаров.ру

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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