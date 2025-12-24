Головна Новини
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
25 грудня – Різдво Христове
колаж: glavcom.ua

У цей день важливо привітати близьких і помолитися за перемогу України

25 грудня 2025 року українці відзначають одну з найбільших церковних подій – Різдво Христове. І хоча різдвяні вихідні скасовуються через повномасштабне вторгнення РФ, ворогові не вдасться забрати в нас свято. 

У цей день усі віряни в Україні моляться за перемогу над російською агресію і вітають один одного з народженням Ісуса Христа. Не забудьте сказати своїм близьким теплі словами, надіслати святкову листівку та подарувати надію на щасливе й мирне майбутнє.

Найщиріші привітання у прозі

Із Різдвом Христовим! Нехай це чарівне свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю та благополуччям. Бажаю вам миру, добра, кохання, сімейного затишку. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід і негараздів!

***

Із Різдвом Христовим! Бажаю миру твоєму дому, твоєму серцю і твоїй душі. Нехай яскрава зірка прокладе тобі шлях до благополуччя, нехай у твоєму житті буде радість, любов, надія, віра й успіх. Бажаю сімейного затишку, міцного здоров'я та Божого благословення на довге щасливе життя.

***

Вітаю зі світлою радістю, із чарівним Різдвом! Нехай у душі завжди живе надія, нехай любов та віра не покидають ніколи! Бажаю, щоб життя не випробовувало на міцність і дарувало лише гарні сюрпризи.

***

У день Різдва, коли родини збираються за святковим столом, хочу побажати добра і світла, тепла і благополуччя. Нехай в Україні настане довгоочікуваний мир!

***

Христос народився! Хай цьогорічне Різдво принесе нашій країні Перемогу, знищить все зло, а доля більше не буде випробовувати нас на міцність! Хай Господня сила та опіка будуть завжди поряд, зміцнюють нашу віру, розтоплюють наші серця та дають нам впевненість робити успішні кроки!

Милозвучні побажання у віршах

Різдво Христове входить в хату,
Нехай життя буде багате.
Живіть у настрої, достатку,
Всіляких благ у вашу хатку!
Нехай з Різдвом прибуде щастя,
Повз вас проходять негаразди.
В житті панує лиш кохання,Чекають добрі лиш зізнання!

***

Зі світлим Різдвом вітаю!
Бажаю від краю до краю
Здоров’я та мирного неба.
Хай справи вдаються, як треба.
Хай світлою буде дорога.
Хай геть оминає тривога.
На серці хай радісно буде.
Хай мир і добро будуть всюди!

***

Ой ішла Колядка
Вулицями в місті,
У стрічках сріблястих,
У світлому намисті.
Іскорки веселі
На сніг розсипала,
Божий син родився! –
Усіх сповіщала.

***

Доброї долі, достатку доволі,
Смачної куті та добра у житті.
Хай Бог з вами буде завжди й усюди,
Хай всім помагає – Христос ся рождає!

***

Сім’ю щиро вашу вітаю!
І в день цей зимовий бажаю
У здоров’ї, турботі і злагоді жити,
Не мати причин, щоб тужити,
Хай буде це свято казковим,Вітаю з Різдвом Христовим!

Яскраві різдвяні листівки

