Держбюджет-2017. Хто грає на пониження країни?

Володимир Ар`єв Народний депутат

Володимир Ар`єв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко

Бюджетна ніч показала що «експерти» у нас не тільки в соцмережах, а і в залі ВР, навіть серед екс-прем'єрів

Юлія Володимирівна хіхікала над нетовстим паком паперів до другого читання - мовляв що це за бюджет такий? А як виявилося потім, дарма сміялась - то цілком відповідний до процедури бюджет.

Матеріали до другого читання і не мусять повторювати стос паперів, який дається до першого. Просто Тимошенко не знала процедуру ухвалення бюджета, бо її чи не вперше пройшли покроково, так як написано в законі. А за підсумками голосування у ВР знову оформилася широка опозиція імені дострокових виборів.

Дві фракції - Батьківщина та Опоблок - які розривалися на трибуні у жорсткій соціальній риториці і популізмі, не дали жодного голосу за основний фіндокумент, де вдвічі підвищена мінімальна зарплатня. Зрозуміло, їм не бюджет потрібен, а хаос - за принципом «чим гірше, тим краще». Вони не вперше грають на пониження країни.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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