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    Думки вголос

    Як Росія вестиме інформаційну війну проти України в 2017 році

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Вчора, 21:54
    • Розсилка
    Інформаційна війна
    Інформаційна війна

    Якщо встоїмо ментально, як встояли свого часу проти інформаційного тиску та дезінформаційних вкидів країни Балтії, то відбудемося як держава остаточно

    Інформаційна частина гібридної війни РФ проти України в 2017 полягатиме у наступних тезах:
    1. українська влада винна в усьому, тому її треба змінити;
    2. Європі Україна не потрібна;
    3. змініть владу, відновіть дружбу з РФ і все буде добре.

    Всі три компоненти будуть використані одночасно з багатьма відгалуженнями від кожного - як для української, так і світової аудиторії. Якщо встоїмо ментально, як встояли свого часу проти інформаційного тиску та дезінформаційних вкидів країни Балтії, то відбудемося як держава остаточно.

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    Якщо ні, то згадайте що вже зробили з Україною східні орди, коли 100 років тому незалежність утримати не вдалося. Протистояти можемо лише єдністю, відмовою від стадної реакції на штучні подразники, кропітким і щоденним донесенням правди світу. Ми сильні, ми зможемо! Сподіваюсь, ми ще й розумні і не схибимо.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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