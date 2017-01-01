Як Росія вестиме інформаційну війну проти України в 2017 році
- Вчора, 21:54
-
Розсилка
Якщо встоїмо ментально, як встояли свого часу проти інформаційного тиску та дезінформаційних вкидів країни Балтії, то відбудемося як держава остаточноІнформаційна частина гібридної війни РФ проти України в 2017 полягатиме у наступних тезах:
- українська влада винна в усьому, тому її треба змінити;
- Європі Україна не потрібна;
- змініть владу, відновіть дружбу з РФ і все буде добре.
Всі три компоненти будуть використані одночасно з багатьма відгалуженнями від кожного - як для української, так і світової аудиторії. Якщо встоїмо ментально, як встояли свого часу проти інформаційного тиску та дезінформаційних вкидів країни Балтії, то відбудемося як держава остаточно.
Якщо ні, то згадайте що вже зробили з Україною східні орди, коли 100 років тому незалежність утримати не вдалося. Протистояти можемо лише єдністю, відмовою від стадної реакції на штучні подразники, кропітким і щоденним донесенням правди світу. Ми сильні, ми зможемо! Сподіваюсь, ми ще й розумні і не схибимо.
Джерело: блог Володимира Ар'єва