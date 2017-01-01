Як Росія вестиме інформаційну війну проти України в 2017 році

Володимир Ар`єв Народний депутат

Володимир Ар`єв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інформаційна війна

Якщо встоїмо ментально, як встояли свого часу проти інформаційного тиску та дезінформаційних вкидів країни Балтії, то відбудемося як держава остаточно

Інформаційна частина гібридної війни РФ проти України в 2017 полягатиме у наступних тезах:

українська влада винна в усьому, тому її треба змінити; Європі Україна не потрібна; змініть владу, відновіть дружбу з РФ і все буде добре.

Всі три компоненти будуть використані одночасно з багатьма відгалуженнями від кожного - як для української, так і світової аудиторії. Якщо встоїмо ментально, як встояли свого часу проти інформаційного тиску та дезінформаційних вкидів країни Балтії, то відбудемося як держава остаточно.

Якщо ні, то згадайте що вже зробили з Україною східні орди, коли 100 років тому незалежність утримати не вдалося. Протистояти можемо лише єдністю, відмовою від стадної реакції на штучні подразники, кропітким і щоденним донесенням правди світу. Ми сильні, ми зможемо! Сподіваюсь, ми ще й розумні і не схибимо.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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