Хто такий радикал Артеменко, який хоче здати Росії в аренду Крим?

Андрій Артеменко

Той незручний момент, коли The New York Time пише про черговий «мирний план», який підсовують Трампу

А ти, візуально знаючи всіх депутатів нинішнього скликання, цікавишся: «хто такий радикал Артеменко?»

По факту вийшло десь так.

1. Чолов'ягу випадково обрали народним депутатом у 2014-му. Не маючи жодних на те повноважень, він готував план капітуляції своєї держави спільно з Полом Манафортом та іншими американцями. Державна зрада 100%.

2. Новоявлений голуб миру передав такий собі корупційний компромат на президента Порошенка, однак не соромиться наголосити, що його мирний план отримав підтримку близького оточення Путіна. Державна зрада 100%.

3. План Артеменка передбачає референдум, де окремим питанням буде «передача Криму в оренду Росіі на 50 або 100 років». Хотілось би дізнатися у автора, як він притягуватиме таке рішення через український парламент? Якими способами він чи його соратники переконуватимуть українців голосувати за «оренду» Криму?

4. Артеменко в статті підкреслює свою «американськість»: моя дружина, колишня модель, знайома з Меланією Трамп, сам я ходив на марш жінок (той самий, де показували вагіни і обвислі груди), мав бізнес з Катаром і тд. Іронія долі в цьому конкретному випадку, що в мутні часи, як нинішні, кожен ловить свій шанс на популярність. Так і тут, абсолютно непевний чувак із зовнішністю кабана виношує great plans, щоби стати українським Трампом)

5. Цікаве резюме Артеменка. На початку «нульових» співпраця з Омельченком, більше двох років у СІЗО через розслідування СБУ фінансових зловживань. Згодом був обраний депутатом Київради від БЮТ, навіть очолив фракцію. Спонсорував «Правий сектор», помагав «Тризубу» – шокуючий факт, коли «щирих патріотів» спонсорує автор планів з капітуляції Росії.

6. Показова деталь в біографіях усіх борцунів за Україну. У Артеменка 4 дітей, у двох американське громадянство, у одного -- канадське. Тобто, борцун не пов'язує майбутнє своїх власних сперматозоїдів із цим занедбаним краєм.

7. Оригінальністю вирізняється і особистий фейсбук Артеменка. Український нардеп не приховує і персональний план щодо вирішення питання Донбасу – надати широку автономію з правом втручання у військові конфлікти, однак в цілому нинішнє ОРДЛО має бути під українським управлінням.

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