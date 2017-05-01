Робота в «ДНР». Скільки платять тим, хто мріяв про райське життя в Росії

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Любиш Путіна? Зроби йому приємно, попрацюй за 3833 рубля на місяць (1900 грн)

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Через неделю мы будет отмечать третью годовщину «референдума» в Луганске и Донецке. Три года назад поддерживаемые Россией провокаторы обманули жителей Донбасса, убедив их, что Россия обязательно заберет их к себе, если только дончане и луганчане придут на незаконный референдум и отрекутся от Украины. Людей уверяли, что на них вот-вот прольется золотой дождь из повышенных зарплат и пенсий — стоит только придти на участок и поставить галочку в «бюллетене», напечатанном на обычном принтере.

Немалая часть людей купилась на эти обещания и явилась на «референдум». И золотой дождь действительно со временем пролился. Только не совсем тот, которого ждали, а как раз тот, о котором вы подумали. Поэтому теперь вместо российских зарплат и пенсий, о которых в 2014 году грезили толпы на площадях, жители Донбасса получают нищенские подачки, которые не соответствуют размерам даже тех выплат, которые они имели до войны.

Не будем таить греха и назовем вещи своими именами — определенная часть населения Донбасса (от 40 до 60% по моим субъективным оценкам) три года назад совершила предательство по отношению к своей стране. И за это предательство заплатили все жители региона, ставшие заложниками идиотизма своих сограждан и соседей.

Заплатили все по-разному. Кто-то жизнью своих родных и близких. Кто-то разрушенным бизнесом. Кто-то обесценившимися активами и недвижимостью. Кто-то карьерой и будущим своих детей, ставших против своей воли жителями криминального бантустана.

Но большинство жителей ОРДЛО заплатили уровнем своих доходов. Обещанные сребренники оказались фальшивкой. Вместо зарплат «по пятьдесят тыщ, как в Москве!» жители Донбасса теперь вынуждены вкалывать за жалкие гроши, размер которых не позволяет говорить о хоть сколько-нибудь достойном существовании. Люди превращены в рабов, которым платят ровно столько, чтобы они просто не погибли от голода.

Откроем сайт «центра занятости ДНР», и посмотрим, какие зарплаты сегодня предлагают трудящимся в «народной республике». Если считать для простоты по курсу 1 к 2, то выходит, что большинство предлагаемых зарплат в ОРДЛО не дотягивает даже до украинской минимальной зарплаты. Главный итог прихода русского мира в Донбасс — обвал доходов населения. Если раньше в Украине антирекорды по уровню официальных доходов населения стабильно устанавливала Тернопольская область, то теперь лидирует «освобожденный» Донбасс.

Агроном — 6000 руб (3000 грн), бухгалтер — 2000, 2300 и 2500 грн. Причем даже на такую зарплату какой-то лох с улицы претендовать не может. Нужен человек с опытом работы.

Ладно, это Амвросиевка, маленький райцентр. А что в Донецке? Большинство вакансий не дотягивает до 5 тысяч гривен. И это в некогда богатейшем областном центре!

Аудитор с опытом работы не менее трех лет может претендовать на зарплату в 4000 грн.

Для бухгалтера в Донецке украинская минималка в 3200 грн — уже праздник. Большинство вакансий в Донецке не дотягивают даже до этого уровня. Проклятая фашистская хунта почему-то ценит людей больше, чем российские освободители. Любишь Путина? Сделай ему приятно, поработай за 3833 рубля в месяц (1900 грн, ггг).

Ты за русский язык? Против хунты? У тебя воевали деды? Тогда поработай водителем в Донецке за 1500 грн в месяц! Что, бля*ь?! Не хочешь? Не патриот, Донбасса? Родину не любишь, с*ка?

Водителю трамвая и троллейбуса, правда, готовы платить чуть больше.

Давайте сравним с соседним Харьковом, который чудовищно мучается под игом украинской оккупации. Тут зарплаты аналогичных специалистов в 1,5-2 раза выше. Прошли те времена, когда Донецк считался городом мажоров. Теперь это бедные задворки русского мира.

Вот директором хорошо быть. Может рассчитывать на целых 5000 грн. Это вам не хрен собачий.

Инженер в Донецке — работа мечты. Особенно вторая вакансия мне нравится. Чтобы претендовать на оклад в 2000 грн нужен опыт работы не менее 5 лет.

Спасибо, Россия!

Кровельщикам тоже как-то не очень…

Так-с, а что там у нас с кровельщиками в соседнем Харькове? Ой, тут предлагается зарплата в 10 тысяч гривен. Это более 20 тыс рублей.

Порошенко, что ты делаешь, прекрати геноцид Новороссии! Настоящий новорос должен работать за подачку, которой едва хватит на комбикорм.

А это Шахтерск. Ополченцы мужественно сражались за город против ВСУ в 2014 году и завоевали свое право работать за 2200 грн в месяц. Зато недавно там остановку открыли! А укроСМИ врут, что ничего хорошего нет!

В Харцызске просто ярмарка вакансий. Одна работа о*уительнее другой.

В Торезе горнорабочему в шахте предлагается украинская минимальная зарплата. Неплохо так Торез освободили от фашистов.

В общем, дальше продолжать этот дайджест боли и унижения смысла нет. По ссылке можно изучить этот список во всех подробностях. Могу сказать только одно — Россия за что-то очень сильно ненавидит Донбасс. Иначе объяснить то, что она там делает, никак не возможно. Жителей Донецка и Луганска просто поставили в положение крепостных, и теперь нещадно эксплуатируют в интересах небольшой группировки вооруженных бандитов, которые получают от этой эксплуатации дивиденды.

Современный Донбасс — витрина русского мира. Разоренные города, бедность, рабский труд — вот все, что в сухом остатке принесла Россия «русскоязычным соотечественникам» в Донецке. Любой адекватный гражданин, на каком языке он бы не говорил, только с ужасом может все это созерцать и любыми способами будет препятствовать распространению этой заразы.

Джерело: блог Дениса Казанського

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