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Оновлений рейтинг армій світу Global Firepower: що змінилося у 2024 році

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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Оновлений рейтинг армій світу Global Firepower: що змінилося у 2024 році
Станом на 2024 Україна вважається однією з найсильніших армій Європи (4 місце)
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Україна увійшла до п’ятірки найсильніших армій Європи, посівши 4-те місце в рейтингу

Станом на 2024 рік Україна має 0.2598 бали у рейтингу Global Firepower і посідає 18 місце у світовому рейтингу найсильніших армій, в той час, як у 2023 році країна посідала 15-те місце, а у 2022 році – 22-ге місце відповідно. 

Про рейтинг Global Firepower

Global Firepower – це незалежний ресурс, який складає щорічний рейтинг збройних сил країн світу. Він створений для того, щоб давати загальне уявлення про військовий потенціал країн та допомагає порівнювати їх між собою за цим показником.

Для цього беруться до уваги різні аспекти, такі як:

  • кількість військового обладнання;
  • кількість військовослужбовців;
  • економічні можливості країни для утримання та розвитку військових сил.

Взагалі в рейтингу використовується складна формула, проте деталі цієї формули не розголошуються. Згідно зі заявами, укладачі рейтингу враховують «понад 55 різноманітних факторів, які визначають рейтинг конкретної держави», але разом з тим не враховується, скажімо, кількість наявної ядерної зброї. 

Таким чином держава отримує певну кількість балів, які потім відображаються у форматі 0,0000 (що вважається ідеальним показником). Тобто, що нижчий бал, то сильнішою вважається армія. 

Зауважимо, що рейтинг Global Firepower створений за ініціативою американця блогера Деніела Пучека, в чиє портфоліо входять сайти весільного вбрання та інші інформаційно-розважальні портали. 

Згідно з Bellingcat, сайт Global Firepower є частиною мережі веб-ресурсів, включаючи MilitaryFactory.com, який спеціалізується на наданні інформації про військову техніку, зброю та історію військових сил різних країн світу. 

Рейтинг найсильніших армій світу 2024 року

Армія США посідає перше місце та вважається найсильнішою в світі
Армія США посідає перше місце та вважається найсильнішою в світі
інфографіка: armyinform.com.ua 

Вже котрий рік поспіль трійку лідерів очолює США, країна-терорист Росія та Китай. При тому, що автори рейтингу зазначили, що повномасштабне вторгнення Росії та відчайдушний спротив України продемонстрували «ключові обмеження військового потенціалу країни-агресорки». 

До того ж аналітики GF здебільшого спираються на дані з відкритих джерел, а не на поточну ситуацію на театрі воєнних дій. Також до п’ятірки найсильніших армій світ увійшла Південна Корея, посунувши при цьому Велику Британію. 

Топ 5 найпотужніших армій світу 2024

Отож, станом на сьогодні, п’ятірку найкращих складають:

  • Сполучені Штати Америки – 0.0699;
  • Російська Федерація – 0.0702;
  • Китай або Китайська Народна Республіка – 0.0706;
  • Індія – її армія набрала 0.1023;
  • Південна Корея – увірвалася в цьому році до п’ятірки найсильніших армій світу, набравши 0.14160.

На якому місці українська армія?

В 2024 році Збройні Сили України (0.2598) опустилися на три позиції вниз, порівняно з минулим роком та посідають місце між Ізраїлем на 17 місці (0.2596) та Німеччиною на 19 місці (0.2847). Водночас останні 143-145-ті місця в рейтингу посіли Сурінам (3.9038), Молдова (4.2311) та Бутан (6.3704). 

Рейтинг найсильніших армій Європи

В цей рейтинг не входить армія Російської Федерації та Туреччини
В цей рейтинг не входить армія Російської Федерації та Туреччини
інфографіка: armyinform.com.ua 

Наразі, передові місця посідають Велика Британія на першому місці з показником 0.1443, Італія (0.1863) – на другому та третє місце посідає Франція з показником 0.1878.

Україна ж посідає наступне після Франції місце, а за нею вже слідують армії Німеччини, Іспанії, Польщі та інших. Самі ж автори рейтингу зазначають, що потужність ЗСУ суттєво зростає внаслідок серйозного бойового досвіду з сильним противником, військової та матеріальної допомоги з боку західних партнерів, зокрема США. З іншого боку, аналітики вказали, що авіація та Військово-морські сили є найслабшими місцями Української армії на сьогодні.

Таким чином творці рейтинга підкреслюють, що їх унікальна формула дає можливість навіть конкурувати між собою країнам будь-якого розміру та рівня технологічного розвитку. Також для оцінки потужності війська та визначення найсильнішої армії світу нараховуються певні бонуси та штрафи, а сам рейтинг регулярно оновлюється.

Таким чином, Global Firepower вважається одним із найавторитетніших рейтингів армій світу. Разом з ним, американський журнал US News & World Report також проводили дослідження щодо потужності армій, згідно з яким Україна посідає навіть не 16-те, а 6-те місце серед найсильніших армій світу, а от США хоч і входить в трійку лідерів, але посідає вже друге місце.

Теги: ЗСУ армія Україна

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