Що отримують біженці Донбасу в Росії? Хатинку на курячих ніжках
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Розсилка
Прикольний сюжет про те, як Росія рятує російськомовне населення Донбасу.
Мовою оригіналу
Мужика, который купился на сказки о процветающей российской экономике и переехал в РФ из Горловки, отправили работать на Дальний Восток на несуществующую шахту. Паспорт порвали. В итоге даже взять кредит невозможно.
Теперь все по классике - избушка-развалюха, нищета, безработица и т.д.
Жили себе люди дома, работали, но вот в один день их решили «защитить от фашистов». Спасибо, Россия!
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Джерело: блог Дениса Казанського
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