  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
    Думки вголос

    Що отримують біженці Донбасу в Росії? Хатинку на курячих ніжках

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 09:44
    • Розсилка

    Прикольний сюжет про те, як Росія рятує російськомовне населення Донбасу.

    Мовою оригіналу

    Мужика, который купился на сказки о процветающей российской экономике и переехал в РФ из Горловки, отправили работать на Дальний Восток на несуществующую шахту. Паспорт порвали. В итоге даже взять кредит невозможно.

    Теперь все по классике - избушка-развалюха, нищета, безработица и т.д.

    Жили себе люди дома, работали, но вот в один день их решили «защитить от фашистов». Спасибо, Россия!

    Читайте також

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Бойовики на Донбасі путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Віталій Бала
    Віталій Бала

    Політолог

    Станіслав Груздєв
    Станіслав Груздєв

    Фотокореспондент «Главкома»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Сергій Запорізький
    Сергій Запорізький

    Підприємець

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ