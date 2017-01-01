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    Думки вголос

    Як «міцний господарник» Єфремов банкротив Стаханівський коксохімічний завод

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 15:58
    • Розсилка
    Олександр Єфремов
    Олександр Єфремов

    Чому його не судять за цей завод? Тому що Єфремов не зробив нічого такого, чого в той час не робили інші

    Мовою оригіналу

    Давным-давно, еще в довоенной жизни, я снимал аматорские документальные фильмы. Один из них был посвящен регионалу Александру Ефремову и его разрушительной деятельности в 1990-х, когда он только стал губернатором.

    Фильм назывался «Стахановский могильщик», он описывал историю Стахановского коксохимзавода, который Ефремов специально обанкротил и распилил на металлолом. Сейчас Ефремова судят, но, к сожалению, насколько мне известно, этих эпизодов в его деле нет. Хотя это могло бы добавить ему срока на лишних лет 8.

    Почему его не судят за этот завод? Потому что Ефремов не сделал ничего такого, чего в то время не делали другие. Пользуясь служебным положением, он заставлял государственные предприятия покупать газ у своей компании ЗАО «Фонд» по цене в 2 раза превышавшей рыночную. Предприятия не могли работать рентабельно, влезали в долги и банкротились.

    Аналогичная схема действовала в Донецкой области, только там государственные предприятия под давлением власти были вынуждены покупать газ у компании ИСД. На тот момент это еще была фактически компания Ахметова, которая на газовые деньги позже «прихватизировала» комбинат «Азовсталь» и ряд других жирных активов. В других областях были свои трейдеры. Например, широко известная ЕЭСУ, которая жестко конкурировала с ИСД за Донбасс.

    Недавно я вспомнил про свой фильм о Ефремове, снятом на фотоаппарат, и подумал, что в Украине вообще мало поднимают тему всех этих историй из 90-х годов. Про газ, который чиновники продавали на государственные предприятия с многократной наценкой, про разграбленные и приватизированные за копейки государственные комбинаты, про олигархов и их первые миллионы. Вроде было все это совсем недавно, но с тех пор уже целое поколение выросло, которое ничего не знает про свою страну.

    Все нынешние элиты, все сегодняшние топовые политики родом оттуда. Крестный отец их всех — Леонид Кучма. И пока дети Кучмы будут задавать тон в политике, вряд ли можно рассчитывать на какие-то качественные изменения в стране. Ведь сегодня политику делают в основном либо те, кто сколотил капиталы на распиле государственного имущества, либо те, кто берет у них деньги.

    Это обширная и болезненная тема, которую сегодня по понятным причинам предпочитают не поднимать. Ведь все, кто обладает значимыми ресурсами и политическим весом — оттуда. Из той эпохи. Никому не выгодно об этом говорить. Но следующее поколение политиков, некая «новая сила», о которой у нас все время говорят — она будет вынуждена поднимать этот вопрос. И если ей суждено появиться, то вырастет она из противостояния с детьми кучмизма и противопоставит себя им.

    Пора браться за ревизию 90-х. Вспомнил я про свой старый фильм, и решил вернуться к практике подобных съемок. Теперь снимаю новый фильм, который можно в какой-то мере назвать продолжением «Стахановского могильщика». Только теперь он уже не об одном конкретном могильщике, а о целом поколении таких могильщиков, которое сегодня стало нашей элитой.

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    К счастью, возможностей теперь побольше, чем в 2012 году, поэтому снимаем не на мыльницу, а на нормальную камеру. Так что на выходе должно получиться уже что-то более вменяемое. Возможно, даже с перспективой выхода на ТВ.

    Кстати, если кто-то обладает интересной информацией о различных коррупционных делах тех времен, буду благодарен за любые рассказы, свидетельства и документы, а также архивные видеозаписи и фотографии. Присылать можно на почту denkazan1984@gmail.com

    Джерело: блог Дениса Казанського
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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