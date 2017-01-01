Надія Савченко та політичне свинство

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надія Савченко

Ось вам наша Надя, ми її сплавили, а далі ви грайтеся з нею як можете, це вже ваша проблема

Мовою оригіналу

Позиция «Батькивщины» по неголосованию за исключение Н.Савченко из Комитета ВР по нацбезопасности и обороны – это яркий пример политического скотства.

Эти деятели исключительно для пиара включили Н.Савченко в свой предвыборный список, ни на секунду не задумываясь о последствиях, да и не понимая толком, кого собственно включают. Действительно, а зачем понимать? Была некая тётя, ее знали в Украине и мире, так чего бы на ней не попиариться?

Когда последствия наступили, в «Батькивщине» также, не включая мозгов и ни на секунду не ощущая собственной ответственности, взяли да и исключили Савченко из фракции. То есть поматросили до момента, пока она не стала портить партийный имидж, - а дальше гуляй лесом, дорогая Надя.

Сейчас же, когда встал вопрос не о партийном имидже, а о деятельности Савченко в составе Комитета ВР, т.е., по большому счету, о национальных интересах Украины – «Батькивщина» мигом в кусты. Вот вам наша Надя, мы ее сбагрили, а дальше вы играйтесь с ней как можете, это уже ваша проблема. Эталон политической безответственности, цинизма, популизма и, в конце концов, простой человеческой подлости.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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