Ганебна для влади ситуація з електричками на Київщині

Ігор Ляшенко Видавець

Ігор Ляшенко

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Поїздки на електричках - це щоденна життєва необхідність для мільйонів

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Ситуация с электричками в Киевском регионе - это позорный позор нынешней власти. Балчун, Омелян, Гройсман - это ваш позорный позор.

Вы давно ездили в украинской электричке? Этой поездке можно дать одно определение — унижение человеческого достоинства. А помимо самих условий поездки — это еще и некомфортность расписания, необходимость терять время из-за низкой частоты курсирования поездов.

При этом поездки на электричках — это ежедневная жизненная необходимость для миллионов. Это не редкие поездки на дальние расстояния, когда плюс-минус час не играет роли. Электричками люди ежедневно ездят на работу.

На расписании электричек, по сути, завязана жизнедеятельность сотен небольших пригородных городов и сел по всей стране. С каждым годом жителям пригородов все сложнее. Электрички умирают.

Джерело: блог Ігора Ляшенка

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