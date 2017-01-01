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    Думки вголос

    Ганебна для влади ситуація з електричками на Київщині

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Сьогодні, 14:01
    • Розсилка

    Поїздки на електричках - це щоденна життєва необхідність для мільйонів

    Мовою оригіналу

    Ситуация с электричками в Киевском регионе - это позорный позор нынешней власти. Балчун, Омелян, Гройсман - это ваш позорный позор.

    Вы давно ездили в украинской электричке? Этой поездке можно дать одно определение — унижение человеческого достоинства. А помимо самих условий поездки — это еще и некомфортность расписания, необходимость терять время из-за низкой частоты курсирования поездов.

    При этом поездки на электричках — это ежедневная жизненная необходимость для миллионов. Это не редкие поездки на дальние расстояния, когда плюс-минус час не играет роли. Электричками люди ежедневно ездят на работу.

    На расписании электричек, по сути, завязана жизнедеятельность сотен небольших пригородных городов и сел по всей стране. С каждым годом жителям пригородов все сложнее. Электрички умирают.

    Джерело: блог Ігора Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Володимир Гройсман Київ Укрзалізниця Київщина
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