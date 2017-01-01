Блеф путінських дипломатів в ООН: спектакль для світу та російської публіки
- Сьогодні, 22:06
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Путінська влада таким чином хоче одночасно налякати світ своєю неадекватністю і виглядати крутою перед російською публікою
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Бандитские наезды по-бумажке
Хрущев бузил и ругался в ООН вполне искренне. Он считал, что именно так и надо разговаривать с «классовыми врагами». В современной российской политике - все блеф и ложь. Даже бандитские наезды в стиле Сафронкова — всего лишь отрепетированный спектакль.
Путинские власти таким образом хотят одновременно напугать мир своей неадекватностью и выглядеть крутыми перед российской публикой. Недаром «дипломат» даже хамит по-бумажке, текст которой, видимо, заранее согласован и утвержден у начальства.
Методы путинского шантажа напоминает тактику беспризорников 20-х годов: «Дяденька, дай пятачок, а то в морду плюну, у меня сифилис». Сафронков, наезжая в бандитском стиле на представителя Великобритании, пытается внушить западной публике, что российские власти неадекватны, поэтому лучше с ними не связываться и во всем уступать, «чтобы не было беды». Вот для этого и разыгрываются подобные спектакли.
Джерело: блог Ігора Ейдмана