Блеф путінських дипломатів в ООН: спектакль для світу та російської публіки

Ігор Ейдман Соціолог

Ігор Ейдман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник постійного представника Росії при ООН Володимир Сафронков

Путінська влада таким чином хоче одночасно налякати світ своєю неадекватністю і виглядати крутою перед російською публікою

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Бандитские наезды по-бумажке

Хрущев бузил и ругался в ООН вполне искренне. Он считал, что именно так и надо разговаривать с «классовыми врагами». В современной российской политике - все блеф и ложь. Даже бандитские наезды в стиле Сафронкова — всего лишь отрепетированный спектакль.

Путинские власти таким образом хотят одновременно напугать мир своей неадекватностью и выглядеть крутыми перед российской публикой. Недаром «дипломат» даже хамит по-бумажке, текст которой, видимо, заранее согласован и утвержден у начальства.

Методы путинского шантажа напоминает тактику беспризорников 20-х годов: «Дяденька, дай пятачок, а то в морду плюну, у меня сифилис». Сафронков, наезжая в бандитском стиле на представителя Великобритании, пытается внушить западной публике, что российские власти неадекватны, поэтому лучше с ними не связываться и во всем уступать, «чтобы не было беды». Вот для этого и разыгрываются подобные спектакли.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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