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    Думки вголос

    Блеф путінських дипломатів в ООН: спектакль для світу та російської публіки

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Сьогодні, 22:06
    • Розсилка
    <span>Заступник постійного представника Росії при ООН Володимир Сафронков</span>
    Заступник постійного представника Росії при ООН Володимир Сафронков

    Путінська влада таким чином хоче одночасно налякати світ своєю неадекватністю і виглядати крутою перед російською публікою

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    Бандитские наезды по-бумажке

    Хрущев бузил и ругался в ООН вполне искренне. Он считал, что именно так и надо разговаривать с «классовыми врагами». В современной российской политике - все блеф и ложь. Даже бандитские наезды в стиле Сафронкова — всего лишь отрепетированный спектакль.

    Путинские власти таким образом хотят одновременно напугать мир своей неадекватностью и выглядеть крутыми перед российской публикой. Недаром «дипломат» даже хамит по-бумажке, текст которой, видимо, заранее согласован и утвержден у начальства.

    Методы путинского шантажа напоминает тактику беспризорников 20-х годов: «Дяденька, дай пятачок, а то в морду плюну, у меня сифилис». Сафронков, наезжая в бандитском стиле на представителя Великобритании, пытается внушить западной публике, что российские власти неадекватны, поэтому лучше с ними не связываться и во всем уступать, «чтобы не было беды». Вот для этого и разыгрываются подобные спектакли.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія дипломатія ООН Путін скандал
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