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    Думки вголос

    «Боярышник» - головна загроза національній безпеці Росії

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • 19 Грудня, 18:35
    • Розсилка

    Несподівано виявлена головна військова таємниця в системі безпеки РФ

    Мовою оригіналу

    Главная угроза национальной безопасности. Обама потирает руки, «бандеровцы» воодушевились, исламисты полны надежд. Неожиданно обнаружена главная военная тайна, зияющая дыра в системе безопасности, ахиллесова пята Государства российского.

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    Это скромная спиртосодержащая настойка «Боярышник». Как оказалось, стоит подменить в ней этиловый спирт на метиловый и некому будет защищать Родину - значительная часть ее мужского населения просто вымрет.

    Ждем срочного заседаний Совета Безопасности России (если его члены сами еще не отравились).


    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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