«Боярышник» - головна загроза національній безпеці Росії
- 19 Грудня, 18:35
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Розсилка
Несподівано виявлена головна військова таємниця в системі безпеки РФ
Мовою оригіналу
Главная угроза национальной безопасности. Обама потирает руки, «бандеровцы» воодушевились, исламисты полны надежд. Неожиданно обнаружена главная военная тайна, зияющая дыра в системе безопасности, ахиллесова пята Государства российского.
Это скромная спиртосодержащая настойка «Боярышник». Как оказалось, стоит подменить в ней этиловый спирт на метиловый и некому будет защищать Родину - значительная часть ее мужского населения просто вымрет.
Ждем срочного заседаний Совета Безопасности России (если его члены сами еще не отравились).
Джерело: блог Ігора Ейдмана
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