«Боярышник» - головна загроза національній безпеці Росії

Ігор Ейдман Соціолог

Ігор Ейдман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Несподівано виявлена головна військова таємниця в системі безпеки РФ

Мовою оригіналу

Главная угроза национальной безопасности. Обама потирает руки, «бандеровцы» воодушевились, исламисты полны надежд. Неожиданно обнаружена главная военная тайна, зияющая дыра в системе безопасности, ахиллесова пята Государства российского.

Это скромная спиртосодержащая настойка «Боярышник». Как оказалось, стоит подменить в ней этиловый спирт на метиловый и некому будет защищать Родину - значительная часть ее мужского населения просто вымрет.

Ждем срочного заседаний Совета Безопасности России (если его члены сами еще не отравились).





Джерело: блог Ігора Ейдмана

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