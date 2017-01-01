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    Думки вголос

    Навіщо Путін визнав документи «ЛДНР»?

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Сьогодні, 06:50
    • Розсилка
    Паспорти&nbsp;&laquo;ДНР&raquo;
    Паспорти «ДНР»

    Російській владі треба продемонструвати, що вони не відмовилися від «тих, кого приручили»

    Путин признал документы «ЛНР» И «ДНР», чтобы поддержать падающий «боевой дух» жителей этих анклавов.

    Недавно мой знакомый-журналист был в Донецке в командировке. По его впечатлениям, местные жители начинают понимать, что остались у разбитого корыта. Многие надеялись, что «Путин придет» и сделает Донбасс российским регионом с высоким уровнем жизни. Но людей, проглотивших этот крючок, поводили на леске и кинули в войну и развал.Они крайне разочарованы происходящим, тем, что вместо лучшей жизни «под Россией» получили войну, бедность и полный экономический коллапс.

    В этой ситуации российским властям надо продемонстрировать, что они не отказались от «тех, кого приручили». Для этого они принимают решение о признании местных «паспортов» и устраивают шоу с политруком-Прилепиным.

    Одной пропогандой сыт не будешь. Рано или поздно ситуация там должна выйти из под контроля путинских марионеток, не способных наладить даже подобие нормальной жизни.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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