Навіщо Путін визнав документи «ЛДНР»?

Ігор Ейдман Соціолог

Ігор Ейдман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Паспорти «ДНР»

Російській владі треба продемонструвати, що вони не відмовилися від «тих, кого приручили»

Путин признал документы «ЛНР» И «ДНР», чтобы поддержать падающий «боевой дух» жителей этих анклавов.

Недавно мой знакомый-журналист был в Донецке в командировке. По его впечатлениям, местные жители начинают понимать, что остались у разбитого корыта. Многие надеялись, что «Путин придет» и сделает Донбасс российским регионом с высоким уровнем жизни. Но людей, проглотивших этот крючок, поводили на леске и кинули в войну и развал.Они крайне разочарованы происходящим, тем, что вместо лучшей жизни «под Россией» получили войну, бедность и полный экономический коллапс.

В этой ситуации российским властям надо продемонстрировать, что они не отказались от «тех, кого приручили». Для этого они принимают решение о признании местных «паспортов» и устраивают шоу с политруком-Прилепиным.

Одной пропогандой сыт не будешь. Рано или поздно ситуация там должна выйти из под контроля путинских марионеток, не способных наладить даже подобие нормальной жизни.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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